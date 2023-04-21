Одесситов предупредили об угрозе от клещей: как обезопасить себя от укуса
Одесситов предостерегают, что с потеплением в высокой траве и деревьях появились и клещи. Эти опасные для людей и животных существа наиболее опасны именно весной.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.
В организации отмечают, что случаи так называемого "присасывания" клещей начинают регистрировать с ранней весны. Это может случиться как на прогулке в "культурных" зонах отдыха — парках, скверах — так и при пребывании на природе. Более того, клеща можно принести домой и с букетом полевых цветов.
Как уберечься от клещей
- Позаботьтесь о соответствующем наряде перед прогулкой. Выбирайте закрытую обувь и одежду: наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами, светлого цвета, желательно надеть брюки и заправить их в носки.
- Покрывайте голову головным убором — кепкой, панамкой, косынкой — и закройте шею.
- Перед прогулкой для защиты воспользуйтесь репеллентом — специальным средством, чаще всего в виде отпугивающего клещей аэрозоля. Следуйте инструкциям по использованию средства. Обязательно обратите внимание на продолжительность его действия и не забывайте использовать повторно, когда время действия истечет.
- На прогулке держитесь поближе к центру тропы и не заходите в траву с обеих сторон: именно там клещей больше всего.
- Освободите место для привалов от хвороста, веток, сухой травы в радиусе 20-25 м.
Как проводить осмотр
Начните обзор снизу, от ступней, и постепенно поднимайтесь:
- линия носков;
- подколенная впадина;
- нижняя линия бюстгальтера; верхняя линия бюстгальтера;
- воротник рубашки;
- линия волосяного покрова на голове, уши;
- волосы и кожа головы — прощупайте их руками.
Отметим, что клещи являются потенциальными переносчиками многих инфекционных заболеваний человека и животных.
Напомним, что в прошлом году в Черноморске Одесской области в очень тяжелом состоянии госпитализировали 12-летнего парня, которого укусил клещ. На его лечение собирают деньги среди неравнодушных.