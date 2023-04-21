Одесситов предупредили об угрозе от клещей

Клещ в дикой природе. Фото: pixabay

Одесситов предостерегают, что с потеплением в высокой траве и деревьях появились и клещи. Эти опасные для людей и животных существа наиболее опасны именно весной.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

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В организации отмечают, что случаи так называемого "присасывания" клещей начинают регистрировать с ранней весны. Это может случиться как на прогулке в "культурных" зонах отдыха — парках, скверах — так и при пребывании на природе. Более того, клеща можно принести домой и с букетом полевых цветов.

Как уберечься от клещей

Позаботьтесь о соответствующем наряде перед прогулкой. Выбирайте закрытую обувь и одежду: наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами, светлого цвета, желательно надеть брюки и заправить их в носки.

Покрывайте голову головным убором — кепкой, панамкой, косынкой — и закройте шею.

Перед прогулкой для защиты воспользуйтесь репеллентом — специальным средством, чаще всего в виде отпугивающего клещей аэрозоля. Следуйте инструкциям по использованию средства. Обязательно обратите внимание на продолжительность его действия и не забывайте использовать повторно, когда время действия истечет.

На прогулке держитесь поближе к центру тропы и не заходите в траву с обеих сторон: именно там клещей больше всего.

Освободите место для привалов от хвороста, веток, сухой травы в радиусе 20-25 м.

Как проводить осмотр

Начните обзор снизу, от ступней, и постепенно поднимайтесь:

линия носков;

подколенная впадина;

нижняя линия бюстгальтера; верхняя линия бюстгальтера;

воротник рубашки;

линия волосяного покрова на голове, уши;

волосы и кожа головы — прощупайте их руками.

Отметим, что клещи являются потенциальными переносчиками многих инфекционных заболеваний человека и животных.

Напомним, что в прошлом году в Черноморске Одесской области в очень тяжелом состоянии госпитализировали 12-летнего парня, которого укусил клещ. На его лечение собирают деньги среди неравнодушных.