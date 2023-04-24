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На Одесчину вернулись розовые фламинго: где их можно увидеть

24 апреля 2023 19:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В природные парки Одесской области прилетели фламинго
Фламинго в небе над Тузловскими лиманами. Фото: Иван Русев
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели фламинго. Ученые насчитали 35 ярких птиц.

Об этом сообщил доктор биологических наук Иван Русев.

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"Сегодня 24 апреля феникс с красно-черными крыльями снова вернулся в Украину. Последний раз в парке фламинго были в декабре 2022 года", — написал Иван Русев.

Зафиксировал появление птиц сотрудник Тузловских лиманов — Александр Котляренко. Человек насчитал более 35 ярких фламинго. Вскоре пернатые поднялись к небу и полетели вдоль побережья в направлении дельты Дуная.

"Отчего они такие ярко-розовые? Оказывается, такое "напыление" на птичке образуется благодаря каротину, который попадает к ним в организм при поглощении водорослей, рачков и других обитателей водного мира, у которых много каротина. Что интересно, что у фламинго в отличие от других птиц, подвижным клювом является верхняя часть, а не нижняя",— написал ученый Иван Русев.

Что известно о фламинго

Фламинго — стайные птицы. Они никогда не живут в одиночку, предпочитая большие стаи своих собратьев. В семейном укладе жизни этих птиц царит равноправие. Здесь и папа, и мама участвуют в процессе вынашивания, а затем и в воспитании малышей.

Отметим, что еще одну стаю фламинго зафиксировали в Сергеевке.

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