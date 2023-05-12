В Одесскую область прилетели редкие краснокнижные птицы: где они поселились

Редкие краснокнижные птицы. Фото: Иван Русев / facebook

В Национальный парк "Тузловские лиманы" прилетели Сиворакши. Эти редкие краснокнижные птицы пролетели почти шесть тысяч километров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил доктор биологических наук Иван Русев.

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Их путь проходил более 6000 км от Южной Африки до побережья Черного моря. Они облетели многие страны, находясь на пути к своей следующей остановке — природному парку "Тузловские лиманы".

Птица Сиворакш в Одесской области. Фото: Иван Русев / facebook

"Обычно они выбирают себе уютные места на склонах наших лиманов в НПП "Тузловские лиманы". Выбирая обрывы над лиманами, протяженность которых огромна, они подчищают старые норы и вскоре загнездятся. Африку, где их всегда с нетерпением ждут аборигены далекого континента", — отметил Иван Русев.

Что известно о птицах

Сиворакш (Coracias garrulus) — это среднего размера птица. Сиворакшу можно назвать типичным представителем ряда ракшевидных. Вот некоторые интересные факты о сиворакше:

Внешний вид: Сиворакш имеет удлиненный клюв, яркое оперение и острую форму крыльев. Его голова, грудь и крылья имеют оттенки голубого, зеленого и коричневого цвета. Распространение: Сиворакш является мигрирующей птицей, которая зимует в Африке и летает на гнездование в различные регионы Европы, включая Украину. Гнезда: Сиворакши гнездятся в норах, которые они копают в почве или используют готовые норы, такие как дупла деревьев. Питание: Главным источником пищи для сыворакша являются насекомые, такие как жуки, бабочки и гусеницы. Они также охотятся на рептилий, мышей и других мелких животных. Голос: Сиворакш известен своим характерным голосом, который обычно описывают как глухое "кря". Защита: Чтобы отпугнуть потенциальных угроз, сыворакш может совершать впечатляющий показательный полет, во время которого он демонстрирует яркие крылья и хвостовое оперение. Символика: Сиворакш — символ красоты и свободной природы. Его изображения можно найти в народном художественном творчестве, живописи и украшениях.

Напомним, в Одесской области происходит сезонная миграция птиц. Перелетные гости уже начинают возвращаться с теплого юга.