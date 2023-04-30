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Весна настала: на Одещину з теплих країв повертаються птахи

30 квітня 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещину з теплих країв повертаються птахи
Клин птахів у польоті. Фото: НП "Тузлівські лимани"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області відбувається сезонна міграція птахів. Перелітні гості вже починають повертатися з теплого півдня.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

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За його словами, зараз на територію Тузлівських лиманів повертаються зграї рожевих фламінго, блискучих ібісів та бджолоїдок.

"Щороку з третьої декади квітня їх можна бачити на мілинах наших "Тузлівських лиманів". Цього року під час війни вони близько 150 птахів затрималися в нашому парку на кілька днів, хоча тут вони ніколи не гніздяться. Весь день з ранку до вечора птахи присвячують пошуку їжі, невтомно блукаючи мілководдям. Погода зараз їм не сприяє, і вони сховалися від вітру та штормів на заповідних озерах", — наголошує еколог. 

Він зазначає, що птахів можна побачити там, де є природна їжа — на деревах чи у чагарниках. Також вони часто купаються у піску чи воді, щоб позбавитися паразитів, а під час дощу приймають душ, розпустивши хвіст та крила.

Нагадаємо, днями раніше до Національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли фламінго. Науковці нарахували 35 яскравих птахів.

 Додамо, що у національному парку виявили рідкісних птахів. Болотяна сова занесена до Червоної книги України.

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