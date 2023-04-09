У нацпарку “Тузлівські лимани” науковці виявили червонокнижних птахів

Болотяна сова. Фото: Іван Русєв

Доктор біологічних наук Іван Русєв виявив у національному парку рідкісних птахів. Болотяна сова занесена до Червоної книги України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

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"З-під ніг у парку безшумно злетіло п’ять гарних та таємничих птахів. Це рідкісні пернаті України, занесені до Червоної книги — болотяні сови. Безшумність їх польоту зачаровує. А зумовлено це структурою їхнього махового пір'я, яке розбиває вихрові потоки повітря і поглинає створюваний звук",— написав науковець.

Де живуть болотяні сови

Зустрічається цей хижак на всіх континентах земної кулі від тундри до напівпустель. Не оселилися болотяні сови лише в Австралії та Антарктиді. В Україні цей птах обрав собі біотопи для проживання поблизу заболочених ділянок, на луках та полях та степових балках, іноді у паркових зонах. Їм там зручно будувати свої гнізда на землі, під кущами чи старими корчами. Болотяна сова одна з кількох тварин на землі, які є моногамними — пару створюють одну на все життя. Це єдиний вид хижаків у Причорномор'ї, що будують власні гнізда. Місце для них завжди вибирає самка. Вона витоптує невелику територію серед диких рослин 50 см діаметром, після чого розпочинає будівництво гнізда. У хід йдуть палиці, гілки, стебла трав, пір'я, вирвані зі своїх грудей. У середині утворюється поглиблення для майбутніх яєць. До гнізда сова протоптує стежку-тунель, якщо трава дуже густа. Самка болотяної сови яйця висиджує 21 день, а далі пташенят годує самець.

Чим живляться хижаки

Взимку сови групуються у зграї до декілька десятків птахів. Якщо їжі достатньо, вони також групуються у невеликі компанії та зимують на деревах. Літає птах на висоті до 50 метрів. Полюють на різноманітних тварин: миші, полівки, водні щури, землерийки, хом'яки, змії, дрібні птахи, риби та навіть комахи. Хижаки регулюють чисельність гризунів в ареалі свого проживання. Полювання відбувається частіше у нічний час, але може бути й рано-вранці та у вечірній час.

"Болотна сова в межах НПП "Тузловські лимани" нечисленна і потребує просторих степових ділянок. Однак через злочинні схеми чиновників і неохайних фермерів, багато степових територій нацпарку розорані. Повернути їм стан дикого ландшафту — одне з головних завдань найближчого часу для НПП "Тузлівські лимани". І тоді відновиться чисельність, як болотяних сов, так і багатьох інших рідкісних тварин, які тісно пов'язані з дикими степовими ділянками", — зазначив Іван Русєв.

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