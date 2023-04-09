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В нацпарке "Тузловские лиманы" ученые обнаружили краснокнижных птиц

9 апреля 2023 19:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В нацпарке "Тузловские лиманы" ученые обнаружили краснокнижных птиц
Болотная сова. Фото: Иван Русев
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Доктор биологических наук Иван Русев обнаружил в национальном парке редких птиц. Болотная сова занесена в Красную книгу Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Из-под ног в парке бесшумно взлетели пять красивых и таинственных птиц. Это редкие пернатые Украины, занесенные в Красную книгу — болотные совы. Бесшумность их полета завораживает и поглощает создаваемый звук", — написал ученый.

Где живут болотные совы

Встречается этот хищник на всех континентах земного шара от тундры до полупустынь. Не поселились болотные совы только в Австралии и Антарктиде. В Украине эта птица выбрала биотопы для проживания вблизи заболоченных участков, на лугах и полях и степных балках, иногда в парковых зонах. Им там удобно строить свои гнезда на земле, под кустами или старыми корягами. Болотная сова — одно из нескольких животных на земле, которые являются моногамными: пару создают одну на всю жизнь. Это единственный вид хищников в Причерноморье, строящих собственные гнезда. Место для них всегда выбирает самка. Она вытаптывает небольшую территорию среди диких растений диаметром 50 см, после чего начинает строительство гнезда. В ход идут палки, ветки, стебли трав, перья, вырванные из своей груди. В середине образуется углубление для будущих яиц. До гнезда сова протаптывает тропу-тоннель, если трава очень густая. Самка яйца высиживает 21 день, а потом птенцов кормит самец.

Чем питаются хищники

Зимой совы группируются в стаи до нескольких десятков птиц. Если еды достаточно, они группируются в небольшие компании и зимуют на деревьях. Летает птица на высоте до 50 метров. Охотятся на разных животных: мыши, полевки, водные крысы, землеройки, хомяки, змеи, мелкие птицы, рыбы и даже насекомые. Хищники регулируют численность грызунов в ареале своего обитания. Охота происходит чаще в ночное время, но может быть и ранним утром, а также в вечернее время.

"Болотная сова в пределах НПП "Тузловские лиманы" немногочисленна и нуждается в просторных степных участках. Однако из-за преступных схем чиновников и неопрятных фермеров, многие степные территории нацпарка распаханы. Вернуть им состояние дикого ландшафта — одна из главных задач ближайшего времени для НПП "Тузловские лиманы". И тогда восстановится численность, как болотных сов, так и многих других редких животных, которые тесно связаны с дикими степными участками ", — отметил Иван Русев.

Напомним, экологи провели обследование территории Одесской области, где было зафиксировано попадание крылатой ракеты по объекту критической инфраструктуры. Сумма причиненного ущерба почти 10 миллионов гривен.

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