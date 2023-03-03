Обстріли енергетичної інфраструктури впливають на екологію

Пошкоджено 13 електропідстанцій

Починаючи з осені 2022 року, об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні постійно піддавалися атакам з боку ворога за допомогою ракет, снарядів та ударних дронів. Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури Миколаївської та Одеської областей завдано 115,2 мільйона гривень збитків.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Об'єкти енергетичної інфраструктури Одеської та Миколаївської областей зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Зокрема, було пошкоджено 13 електропідстанцій, що призвело до загорянь трансформаторів, електрообладнання та майна, руйнування будівель та засмічення земель будівельними відходами.

"На сьогодні загальна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури Одеської та Миколаївської областей, становить 115,2 мільйона гривень. З них шкода, завдана внаслідок засмічення земельних ресурсів — 110,4 мільйона гривень; 4,8 мільйона гривень — шкода, завдана атмосферному повітрю пожежами на електропідстанціях", — йдеться в повідомленні.

Зазначена сума шкоди внесена до загального реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок вторгнення російської федерації. Відновлення природи та навколишнього середовища у цих областях потребує великих зусиль і коштів.

Нагадаємо, 10 лютого була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.