Обстрелы энергетической инфраструктуры влияют на экологию

Обстрелы энергетической инфраструктуры: экологи подсчитали последствия для Одесской и Николаевской областей
Начиная с осени 2022 года, объекты энергетической инфраструктуры в Украине постоянно подвергались атакам со стороны врага с помощью ракет, снарядов и ударных дронов. В результате обстрелов энергетической инфраструктуры Николаевской и Одесской областей нанесено 115,2 миллиона гривен ущерба.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
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Объекты энергетической инфраструктуры Одесской и Николаевской областей получили повреждения в результате обстрелов. В частности, были повреждены 13 электроподстанций, что привело к возгоранию трансформаторов, электрооборудованию и имуществу, разрушению зданий и засорению земель строительными отходами.
"На сегодняшний день общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Одесской и Николаевской областей, составляет 115,2 миллиона гривен. Из них ущерб, причиненный вследствие засорения земельных ресурсов — 110,4 миллиона гривен; 4,8 миллиона; гривен — ущерб, причиненный атмосферному воздуху пожарами на электроподстанциях", — говорится в сообщении.
Указанная сумма ущерба внесена в общий реестр ущерба, причиненного окружающей среде вследствие вторжения российской федерации. Восстановление природы и окружающей среды в этих областях требует больших усилий и средств.
Напомним, 10 февраля была 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.