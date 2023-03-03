Обстрелы энергетической инфраструктуры влияют на экологию

Повреждено 13 электроподстанций

Начиная с осени 2022 года, объекты энергетической инфраструктуры в Украине постоянно подвергались атакам со стороны врага с помощью ракет, снарядов и ударных дронов. В результате обстрелов энергетической инфраструктуры Николаевской и Одесской областей нанесено 115,2 миллиона гривен ущерба.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Объекты энергетической инфраструктуры Одесской и Николаевской областей получили повреждения в результате обстрелов. В частности, были повреждены 13 электроподстанций, что привело к возгоранию трансформаторов, электрооборудованию и имуществу, разрушению зданий и засорению земель строительными отходами.

"На сегодняшний день общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Одесской и Николаевской областей, составляет 115,2 миллиона гривен. Из них ущерб, причиненный вследствие засорения земельных ресурсов — 110,4 миллиона гривен; 4,8 миллиона; гривен — ущерб, причиненный атмосферному воздуху пожарами на электроподстанциях", — говорится в сообщении.

Указанная сумма ущерба внесена в общий реестр ущерба, причиненного окружающей среде вследствие вторжения российской федерации. Восстановление природы и окружающей среды в этих областях требует больших усилий и средств.

Напомним, 10 февраля была 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.