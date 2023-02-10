Як масована атака рф вплине на енергозабезпечення одеситів

Ситуація в енергосистемі залишається складною

Через загрозу ракетної атаки в деяких областях вже застосовуються екстрені відключення світла. Втім в Одесі завдяки генераторам, що регіон отримав нещодавно, вдається забезпечувати роботу об’єктів критичної інфраструктури.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Наразі критична інфраструктура повністю забезпечена. Водопостачання, водовідведення, опалення й електроенергія, що надходить до лікарень, пологових та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність міста та регіону, працюють.

"В регіон надійшли потужні генератори, це одна надія на сьогодні від енергетиків. Сподіваюсь, що ця атака не завадить продовжити роботу в цьому напрямку (тестування нових графіків відключень світла. — Ред.). На жаль, ситуація залишається доволі складною", — зазначив Братчук.

Влучання в об’єкт високовольтної інфраструктури

Сьогодні триває 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

"Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми Укренерго вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення", — йдеться в повідомленні.

Тестування нових графіків

Енергетикам Укренерго вдалось полагодити частину енергообладнання Одещини. Це дозволило розпочати тестову роботу нових графіків стабілізаційних відключень. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

Нагадаємо, після ракетного обстрілу Одещини, що стався зранку 26 січня, на всій території області діяли екстрені відключення світла. 7 лютого за допомогою генераторів вдалося забезпечувати городян електроенергією на кожні 2 години через 8.

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