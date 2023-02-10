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На юге попали в объект инфраструктуры: как массированная атака рф повлияет на энергообеспечение одесситов

10 февраля 2023 10:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Как массированная атака РФ повлияет на энергообеспечение одесситов.
Ситуация в энергосистеме остается сложной
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Из-за угрозы ракетной атаки в некоторых областях уже применяются экстренные отключения света. Впрочем, в Одессе благодаря генераторам, что регион получил недавно, удается обеспечивать работу объектов критической инфраструктуры.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

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В настоящее время критическая инфраструктура полностью обеспечена. Водоснабжение, водоотвод, отопление и электроэнергия, поступающая в больницы, родовые и объекты, обеспечивающие жизнедеятельность города и региона работающих.

"В регион поступили мощные генераторы, это одна надежда сегодня от энергетиков. Надеюсь, что эта атака не помешает продолжить работу в этом направлении (тестирование новых графиков отключений света. — Ред.). К сожалению, ситуация остается достаточно сложной", — отметил Братчук.

Попадание в объект высоковольтной инфраструктуры

Сегодня продолжается 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

"Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы Укрэнерго принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения", — говорится в сообщении.

Тестирование новых графиков

Энергетикам Укрэнерго удалось починить часть энергооборудования Одесской области. Это позволило приступить к тестовой работе новых графиков стабилизационных отключений. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

Напомним, после ракетного обстрела Одесщины, произошедшего утром 26 января, на всей территории области действовали экстренные отключения света. 7 февраля с помощью генераторов удалось снабжать горожан электроэнергией на каждые 2 часа через 8.

Фото ДТЭК

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