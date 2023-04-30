В Одесскую область из теплых краев возвращаются птицы

Клин птиц в полете. Фото: ЧП "Тузловские лиманы"

В Одесской области происходит сезонная миграция птиц . Перелетные гости уже начинают возвращаться с теплого юга.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил доктор биологических наук Иван Русев.

Читайте также:

По его словам, сейчас на территорию Тузловских лиманов возвращаются стаи розовых фламинго, блестящих ибисов и пчелоедок.

"Каждый год с третьей декады апреля их можно видеть на мелях наших "Тузловских лиманов". В этом году во время войны они около 150 птиц задержались в нашем парке на несколько дней, хотя здесь они никогда не гнездятся. Весь день с утра до вечера птицы посвящают поиску еды, без устали блуждая мелководием. Погода сейчас им не способствует, и они спрятались от ветра и штормов на заповедных озерах" , — отмечает эколог.

Он отмечает, что птицы можно увидеть там, где есть природная пища — на деревьях или в кустарниках. Также они часто купаются в песке или воде, чтобы избавиться от паразитов, а во время дождя принимают душ, распустив хвост и крылья.

Напомним, на днях ранее в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели фламинго. Ученые насчитали 35 ярких птиц.

Добавим, что в национальном парке были обнаружены редкие птицы. Болотная сова занесена в Красную книгу Украины.