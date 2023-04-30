Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Весна наступила: на Одесчину из тёплых краев возвращаются птицы arrow

Весна наступила: на Одесчину из тёплых краев возвращаются птицы

30 апреля 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесскую область из теплых краев возвращаются птицы
Клин птиц в полете. Фото: ЧП "Тузловские лиманы"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области происходит сезонная миграция птиц . Перелетные гости уже начинают возвращаться с теплого юга.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил доктор биологических наук Иван Русев.

Читайте также:

По его словам, сейчас на территорию Тузловских лиманов возвращаются стаи розовых фламинго, блестящих ибисов и пчелоедок.

"Каждый год с третьей декады апреля их можно видеть на мелях наших "Тузловских лиманов". В этом году во время войны они около 150 птиц задержались в нашем парке на несколько дней, хотя здесь они никогда не гнездятся. Весь день с утра до вечера птицы посвящают поиску еды, без устали блуждая мелководием. Погода сейчас им не способствует, и они спрятались от ветра и штормов на заповедных озерах" , — отмечает эколог.

Он отмечает, что птицы можно увидеть там, где есть природная пища — на деревьях или в кустарниках. Также они часто купаются в песке или воде, чтобы избавиться от паразитов, а во время дождя принимают душ, распустив хвост и крылья.

Напомним, на днях ранее в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели фламинго. Ученые насчитали 35 ярких птиц.

Добавим, что в национальном парке были обнаружены редкие птицы. Болотная сова занесена в Красную книгу Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас