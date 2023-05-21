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В Тузловских лиманах начали гнездиться фламинго

21 мая 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Тузловских лиманах начали гнездиться фламинго
Стая розовых фламинго. Фото: Иван Русев
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Впервые с начала войны в Тузловских лиманах начали гнездиться фламинго. Ученые насчитали более 500 птиц этого вида в национальном парке.

Об этом сообщает Национальный природный парк "Тузловские лиманы".

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Ученые отмечают, что места для гнездования птицы выбрали неудачно.

"Очень близко к населенному пункту, к людям, к постоянному фактору беспокойства, где также есть бродячие собаки, а вечером могут быть хищные млекопитающие. И уже сейчас, рядом с колонией птиц много следов от ног людей, детских, в том числе", — говорится в сообщении.

Орнитологи обращаются к гражданам с просьбой не подходить ближе чем за 300 метров к этим удивительным птицам, особенно к их местам гнездования. Иначе они могут испугаться и покинуть гнезда.

"Дайте им шанс впервые здесь отгнездоваться и каждый год они будут нашими и вашими гостями, а также будут неповторимой визитной карточкой Украинского Причерноморья", — отмечают ученые.

Отметим, фламинго — невероятная редкая птица, занесенная в Красный список Международного союза охраны природы.

Напомним, в Национальный парк "Тузловские лиманы" прилетели Сиворакши. Эти редкие краснокнижные птицы пролетели почти шесть тысяч километров.

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