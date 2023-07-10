В Одесской области поселились более тысячи розовых фламинго и пеликанов

Розовые фламинго и пеликаны. Фото: Иван Русев

Тузловские лиманы на Одесчине привлекают огромное количество животных. Не исключением стали и розовые фламинго и пеликаны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил доктор биологических наук Иван Русев.

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"Огромный природный потенциал лиманов привлекает розовых птиц, которые чувствуют себя как дома. И в этот период летом более 500 розовых фламинго и более 500 розовых пеликанов ежедневно путешествуют с востока на запад Тузловских лиманов в поисках пищи", — отметил Иван Русев.

Полет удивительных птиц. Фото: Иван Русев

Топ-5 интересных и малоизвестных фактов о фламинго

Розовый цвет перьев фламинго отражает их пищевые привычки. Их окрас возникает благодаря питательным веществам, содержащимся в рыбе и водорослях, что является основой диеты этих птиц. Фламинго — одна из самых высоких птиц в мире. Рост самых больших видов может достигать более 1,5 метра, что делает их одними из самых высоких птиц. Фламинго — это очень социальные птицы, живущие в больших стадах. Они часто удаляются от гнездовых мест в поисках пищи и воды, но всегда возвращаются к стаду. Фламинго очень необычные птицы, обладающие способностью жить в экстремальных условиях. Они могут переносить высокие температуры, соленость и другие агрессивные условия, большинство птиц не могут пережить. У фламинго очень длинные ноги, которые помогают им двигаться по мелководьям. Эти птицы могут погружаться в воду на большой глубине, однако на глубоких местах ноги их становятся ненужными, поэтому фламинго плавают, держась на поверхности воды с помощью своей плавательной ямки.

Напомним, в национальном природном парке "Тузловские лиманы" на Одесчине, за последнее время появились необычные жители — "испанские" воробьи, сформировавшие значительную колонию в этом регионе. Воробьи выбрали для гнездования деревья, расположенные вне населенных пунктов: в лесополосах, садах и реже на деревьях в городах и селах.