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В нацпарк "Тузловские лиманы" прилетело рекордное количество розовых фламинго

21 октября 2023 14:30
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Лилия Швец
редактор
В нацпарк "Тузловские лиманы" прилетело рекордное количество розовых фламинго
Фламинго в нацпарке "Тузловские лиманы". Фото: Александр Бронсков
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В национальный природный парк "Тузловские лиманы", расположенный на территории Одесской области, прилетело более 1000 особей фламинго. Почти все взрослые птицы, но есть и маленькие в этом году.

Об этом сообщили на странице нацпарка в Facebook.

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"Почти все взрослые, но есть и несколько птенцов в этом году. Несколько птиц прокольцованы кольцами белого цвета, а одна птица была с синим кольцом, эта гость - итальянец", — отметили в нацпарке.

Фламинго в нацпарке "Тузловские лиманы". Фото: Александр Бронсков

Сколько фламинго прилетело

В национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели 1114 розовых фламинго. Пока это самое большое количество этих пернатых зафиксировано учеными на территории парка.

Специалисты подчеркивают, что это "не те, что в этом году успешно загнездились на наших территориях". Добавим, что на Тузловских лиманах впервые решили прожить с весны до осени 570 фламинго, они вывели 192 птенца.

Фламинго в нацпарке "Тузловские лиманы". Фото: Александр Бронсков

Что известно о розовых фламинго

Фламинго розовокрылый – в Украине – редкий залетный вид. Известен только один случай гнездования. Фламинго населяет обширные озера с соленой водой, морские лагуны и лиманы. Питается на мелководье с илистым дном, процеживая воду клювом. Питаются фламинго мелкими ракообразными моллюсками, личинками мух, а также одноклеточными водорослями Aphanothece sabina и семенами некоторых растений. Наличие в питании ракообразных и красных водорослей обеспечивает розовую окраску птиц.

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" состоялась операция "Каблучка". Впервые в Украине кольцевали птенцов розовых фламинго. Этот значимый шаг для охраны и изучения этих красавцев стал возможным благодаря совместной работе орнитологов, ученых и всех неравнодушных лиц, приобщившихся к подготовке и проведению этого уникального события.

Также мы писали, что в нацпарк "Тузловские лиманы" на Одесщине прибывают перелетные птицы. Среди этого невероятного явления выделяются цапли, кулики, утки и мартины, активно ищущие пищу, готовясь к приходу холодов.

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