Неймовірне явище: міграція птахів над Тузлівськими лиманами

Птахи на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

У нацпарк "Тузловські лимани", що на Одещині прибувають перелітні птахи. Серед цього неймовірного явища виділяються чаплі, кулики, качки та мартини, які активно шукають їжу, готуючись до приходу холодів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє еколог Іван Русєв.

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"Зараз у нас, в Національний природний парк "Тузлівські лимани", спостерігається активна міграція птахів. І серед них багато чапель, куликів, качок, мартинів. Деякі летять з далекої Тундри. Особливо виділяються великі білі чаплі. Цілий день вони зайняті пошуком їжі. Їх можна бачити на воді при полюванні на рибу і на суходолі в пошуках комах, мишоподібних гризунів, ящірок і біля очерету в пошуках жаб. Але також багато є й качок і мартинів", – зазначив Русєв.

За словами Івана Русєва, скоро вже буде холодно і деякі птахи зможуть залишитися на зимівлю у нас, а інші відлетять на Південь.

Качки й Чаплі на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Качки на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Птахи на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" відбулась операція "Каблучка". Вперше в Україні кільцювали пташенят рожевих фламінго. Цей значущий крок для охорони та вивчення цих красенів став можливим завдяки спільній роботі орнітологів, науковців і всіх небайдужих осіб, які долучилися до підготовки та проведення цієї унікальної події.

Також ми писали, що на Тузлівських лиманах в Одеській області зібралася зграя мігруючих птахів. У міжсезоння до національного парку прилетіли качки різних видів.

