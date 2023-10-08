Невероятное явление: миграция птиц над тузловскими лиманами

Птицы на тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

В национальный парк "Тузловские лиманы", что в Одесской области прибывают перелетные птицы. Среди этого невероятного явления выделяются цапли, кулики, утки и мартины, активно ищущие пищу, готовясь к приходу холодов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает эколог Иван Русев.

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"Сейчас у нас, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", наблюдается активная миграция птиц. И среди них много цапель, куликов, уток, мартинов. Некоторые улетают из далекой Тундры. Особенно выделяются большие белые цапли. Целый день они заняты поиском пищи. Их можно видеть на воде при охоте на рыбу и на суше в поисках насекомых, мышевидных грызунов, ящериц и у камыша в поисках лягушек. Но также много есть и уток и мартынов", — отметил Русев.

По словам Ивана Русева, скоро уже будет холодно, и некоторые птицы смогут остаться на зимовку у нас, а другие улетят на Юг.

Утки и Чапли на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Утки на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Птицы на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" состоялась операция "Каблучка". Впервые в Украине кольцевали птенцов розовых фламинго. Этот значимый шаг для охраны и изучения этих красавцев стал возможным благодаря совместной работе орнитологов, ученых и всех неравнодушных лиц, приобщившихся к подготовке и проведению этого уникального события.

Также мы писали, что на Тузловских лиманах в Одесской области собралась стая мигрирующих птиц. В межсезонье в национальный парк прилетели утки разных видов.