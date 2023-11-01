Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На юге Одесчины создадут новый природный парк arrow

На юге Одесчины создадут новый природный парк

1 ноября 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На юге Одесщины создадут новый природный парк
Нижнеднестровский национальный парк. Фото: Природно-заповедный фонд Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области в ближайшее время планируется создать новый природный парк. Пока известно, что "Буджацкие степи" будут расположены в Болградском районе на площади 9,7 тысяч гектаров.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Одесса рассказала директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Ирина Шатохина.

Читайте также:

"Территория, которая предлагается для создания национального парка, является уникальной для степной зоны Украины, где сохранился сплошной массив плакорных целинных степей на большой площади. Эти земли отличаются значительным флористическим и фаунистическим разнообразием, а также мозаикой растительных группировок и ландшафтов", — отметила Ирина Шатохина.

Что планируют включить в парк

  • Староманзырский ботанический парк;
  • Тарутинская степь,
  • парки "Дубрава Могилевская" и Дубрава Манзырская.

Напомним, в национальный природный парк "Тузловские лиманы", расположенный на территории Одесской области, прилетело более 1000 особей фламинго. Почти все взрослые птицы, но есть и маленькие в этом году.

Также мы писали, что в нацпарк "Тузловские лиманы" на Одесчине прибывают перелетные птицы. Среди этого невероятного явления выделяются цапли, кулики, утки и мартины, активно ищущие пищу, готовясь к приходу холодов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме