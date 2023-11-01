На юге Одесщины создадут новый природный парк

На юге Одесчины создадут новый природный парк
В Одесской области в ближайшее время планируется создать новый природный парк. Пока известно, что "Буджацкие степи" будут расположены в Болградском районе на площади 9,7 тысяч гектаров.
Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Одесса рассказала директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Ирина Шатохина.
"Территория, которая предлагается для создания национального парка, является уникальной для степной зоны Украины, где сохранился сплошной массив плакорных целинных степей на большой площади. Эти земли отличаются значительным флористическим и фаунистическим разнообразием, а также мозаикой растительных группировок и ландшафтов", — отметила Ирина Шатохина.
Что планируют включить в парк
- Староманзырский ботанический парк;
- Тарутинская степь,
- парки "Дубрава Могилевская" и Дубрава Манзырская.
Напомним, в национальный природный парк "Тузловские лиманы", расположенный на территории Одесской области, прилетело более 1000 особей фламинго. Почти все взрослые птицы, но есть и маленькие в этом году.
Также мы писали, что в нацпарк "Тузловские лиманы" на Одесчине прибывают перелетные птицы. Среди этого невероятного явления выделяются цапли, кулики, утки и мартины, активно ищущие пищу, готовясь к приходу холодов.
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