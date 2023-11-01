На юге Одесщины создадут новый природный парк

Нижнеднестровский национальный парк. Фото: Природно-заповедный фонд Украины

В Одесской области в ближайшее время планируется создать новый природный парк. Пока известно, что "Буджацкие степи" будут расположены в Болградском районе на площади 9,7 тысяч гектаров.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Одесса рассказала директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Ирина Шатохина.

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"Территория, которая предлагается для создания национального парка, является уникальной для степной зоны Украины, где сохранился сплошной массив плакорных целинных степей на большой площади. Эти земли отличаются значительным флористическим и фаунистическим разнообразием, а также мозаикой растительных группировок и ландшафтов", — отметила Ирина Шатохина.

Что планируют включить в парк

Староманзырский ботанический парк;

Тарутинская степь,

парки "Дубрава Могилевская" и Дубрава Манзырская.

Напомним, в национальный природный парк "Тузловские лиманы", расположенный на территории Одесской области, прилетело более 1000 особей фламинго. Почти все взрослые птицы, но есть и маленькие в этом году.

Также мы писали, что в нацпарк "Тузловские лиманы" на Одесчине прибывают перелетные птицы. Среди этого невероятного явления выделяются цапли, кулики, утки и мартины, активно ищущие пищу, готовясь к приходу холодов.