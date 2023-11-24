На Тузлівські лимани прилетіли 50 тисяч птахів — причини

Зграї птахів на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Внаслідок тривалої негоди у Чорному морі на мілину Тузлівських лиманів викинуло багато їжі для птахів. Через це у межах природного парку наразі перебуває понад 50 тисяч видів пернатих.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного природного парку "Тузлівські лимани".

Читайте також:

"Така картина притаманна всім прибережним територіям, де є природні згонно-нагонні процеси", — йдеться у повідомленні.

Які птахи прилетіли на лимані

Наразі на Тузлівських лиманах знаходяться мартини, гуси, казарки, галагази, качки, лебеді та лиски. Вони знаходяться у безпеці та наїдаються перед зимою.

Наразі найбільше на береги викинуло мотиля та дрібних рачків, тож їжі вистачить усім вдосталь.

Нагадаємо, завдяки досить теплій температурі повітря на території Одеської області досі залишаються рожеві фламінго. Птахів можна побачити у національному природному парку "Тузлівські лимани".

Також ми писали, що в Одеській області найближчим часом планують створити новий природний парк. Наразі відомо, що "Буджацькі степи" будуть розташовані у Болградському районі на площі 9,7 тисячі гектарів.