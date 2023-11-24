На Тузловские лиманы прилетели 50 тысяч птиц — причины

Стаи птиц на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

В результате продолжительной непогоды в Черном море на мель Тузловских лиманов выбросило много пищи для птиц. Поэтому в пределах природного парка находится более 50 тысяч видов пернатых.

Об этом сообщили на Facebook-странице Национального природного парка "Тузловские лиманы".

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"Такая картина присуща всем прибрежным территориям, где есть естественные угонно-нагонные процессы", — говорится в сообщении.

Какие птицы прилетели на лимане

Сейчас на Тузловских лиманах находятся мартины, гуси, казарки, галагазы, утки, лебеди и лисы. Они находятся в безопасности и наедаются перед зимой.

Сейчас больше всего на берега выбросило мотыля и мелких рачков, так что еды хватит всем в изобилии.

Напомним, благодаря достаточно теплой температуре воздуха на территории Одесской области по-прежнему остаются розовые фламинго. Птиц можно увидеть в национальном природном парке "Тузловские лиманы".

Также мы писали, что в Одесской области в ближайшее время планируется создать новый природный парк. Пока известно, что "Буджацкие степи" будут расположены в Болградском районе на площади 9,7 тысячи гектаров.