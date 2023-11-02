На Одещині залишилися тисячі рожевих фламінго

Зграя фламінго летить над лиманом. Фото: Іван Русєв

Через досить теплу температуру повітря на території Одеської області досі залишаються рожеві фламінго. Птахів можна помітити у національному природному парку "Тузловські лимани".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав еколог Іван Русєв.

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За його словами, наразі у природному парку можна зустріти близько 1500 дорослих птахів фламінго. Ще приблизно 200 — молодняк.

"Всі молоді фламінго, які народились у нас у нацпарку, вже піднялися на крило і мандрують по лиманах у заповідній зоні разом з дорослими. Нещодавно до зграї з малечами приєдналась інша зграя у 1 114 птахів про що писав нацпарк", — написав Русєв.

Що відомо про рожевих фламінго

Фламінго рожевокрилий в Україні — рідкісний залітний вид. Відомий лише один випадок гніздування. Фламінго населяє великі озера з солоною водою, морські лагуни й лимани. Живиться на мілководді з мулистим дном проціджуючи воду дзьобом. Живляться фламінго дрібними ракоподібними, молюсками, личинками мух, а також одноклітинними водоростями Aphanothece sabina та насінням деяких рослин. Наявність у живленні ракоподібних і червоних водоростей забезпечує рожеве забарвлення птахів.

Нагадаємо, у нацпарк "Тузлівські лимани", що на Одещині, прибувають перелітні птахи. Серед цього неймовірного явища виділяються чаплі, кулики, качки та мартини, які активно шукають їжу, готуючись до приходу холодів.

Також ми писали, що в Одеській області найближчим часом планують створити новий природний парк. Наразі відомо, що "Буджацькі степи" будуть розташовані у Болградському районі на площі 9,7 тисячі гектарів.