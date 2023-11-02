В Одесской области остались тысячи розовых фламинго

Стая фламинго летит над лиманом. Фото: Иван Русев

Из-за достаточно теплой температуры воздуха на территории Одесской области до сих пор остаются розовые фламинго. Птиц можно увидеть в национальном природном парке "Тузловские лиманы".

Об этом на своей странице в Facebook написал эколог Иван Русев.

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По его словам, в настоящее время в природном парке можно встретить около 1500 взрослых птиц фламинго. Еще примерно 200 — молодняк.

"Все молодые фламинго, родившиеся у нас в нацпарке, уже поднялись на крыло и путешествуют по лиманам в заповедной зоне вместе со взрослыми. Недавно к стае с малышами присоединилась другая стая в 1114 птиц о чем писал нацпарк", — написал Русев.

Что известно о розовых фламинго

Фламинго розовокрылый в Украине – редкий залетный вид. Известен только один случай гнездования. Фламинго населяет обширные озера с соленой водой, морские лагуны и лиманы. Питается на мелководье с илистым дном, процеживая воду клювом. Питаются фламинго мелкими ракообразными моллюсками, личинками мух, а также одноклеточными водорослями Aphanothece sabina и семенами некоторых растений. Наличие в питании ракообразных и красных водорослей обеспечивает розовую окраску птиц.

Напомним, в нацпарк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, прибывают перелетные птицы. Среди этого невероятного явления выделяются цапли, кулики, утки и мартины, активно ищущие пищу, готовясь к приходу холодов.

Также мы писали, что в Одесской области в ближайшее время планируется создать новый природный парк. Пока известно, что "Буджацкие степи" будут расположены в Болградском районе на площади 9,7 тысячи гектаров.