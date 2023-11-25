Знайшли їжу та оселю — рожеві фламінго оселилися у Тузлівських лиманах

Рожеві фламінго на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Рожеві фламінго, що прилетіли в національний парк "Тузлівські лимани" минулого місяця, остаточно вирішили оселитися тут. Навіть попри нещодавній шторм у Чорному морі та воєнні дії, птахи продовжують насолоджуватися життям у національному парку.

Про це у своєму Facebook розповів еколог Іван Русєв.

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"У третій декаді воєнного листопада ми провели обстеження деяких Тузлівських лиманів на наявність основного корму-їжі для рожевих фламінго, які попри потужний циклон над Чорним морем, який пронісся нещодавно, а також постійні шуми війни, все ще у великої кількості прямо зараз живуть у нашому нацпарку. "Тримає" фламінго такий рачок, якій має назву Артемія саліна", — написав еколог.

Він зазначив, що за цей рік Артемія дала значну кількість продукції на Тузлівських лиманах, яка є вкрай важливою для аборигенних видів риб, для фламінго та ще для десятків видів водно-болотних птахів. Також сприятливим для популяції Артемії стали наслідки нещодавнього шторму. Завдяки з’єднанню вод Чорного моря та Тузлівських лиманів, тепер ці рачки також зможуть мігрувати. Окрім того, фламінго можуть сприяти розселенню Артемії не тільки по території України, а й навіть по світу. Наприклад, в Туреччину, Францію, або Іспанію.

Артемія саліна на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв.

Нагадаємо, до національного природного парку "Тузлівські лимани", що розташований на території Одеської області, прилетіло понад 1000 особин фламінго. Майже всі дорослі птахи, але є і маленькі цьогоріч.

Також ми писали, що внаслідок тривалої негоди у Чорному морі на мілину Тузлівських лиманів викинуло багато їжі для птахів. Через це у межах природного парку наразі перебуває понад 50 тисяч видів пернатих.