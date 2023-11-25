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Нашли еду и дом — розовые фламинго поселились в Тузловских лиманах

25 ноября 2023 18:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Нашли еду и дом — розовые фламинго поселились в Тузловских лиманах
Розовые фламинго на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Розовые фламинго, прилетевшие в национальный парк "Тузловские лиманы" в прошлом месяце, окончательно решили поселиться здесь. Даже, несмотря на недавний шторм в Черном море и военные действия, птицы продолжают наслаждаться жизнью в национальном парке.

Об этом в своем Facebook рассказал эколог Иван Русев.

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"В третьей декаде военного ноября, мы провели обследование некоторых Тузловских лиманов на наличие основного корма-еды для розовых фламинго, которые несмотря на мощный циклон над Черным морем, что пронесся недавно, а также постоянные шумы войны, все еще в большом количестве прямо сейчас живут в нашему нац парку. "Держит "фламинго такой рачок, который называется Артемия салина", — написал эколог.

Он отметил, что за этот год Артемия дала значительное количество продукции на Тузловских лиманах, крайне важной для аборигенных видов рыб, для фламинго и еще для десятков видов водно-болотных птиц. Также благоприятными для популяции Артемии стали последствия недавнего шторма. Благодаря соединению вод Черного моря и Тузловских лиманов теперь эти рачки также смогут мигрировать. Кроме того, фламинго могут способствовать расселению Артемии не только по территории Украины, но даже по миру. К примеру, в Турцию, Францию, или Испанию.

Артемия салина на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев.

Напомним, в национальный природный парк "Тузловские лиманы", расположенный на территории Одесской области, прилетело более 1000 особей фламинго. Почти все взрослые птицы, но есть и маленькие в этом году.

Также мы писали, что в результате длительной непогоды в Черном море на мель Тузловских лиманов выбросило много пищи для птиц. Поэтому в пределах природного парка находится более 50 тысяч видов пернатых.

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