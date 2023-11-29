Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Морская вода попала в пресноводные лиманы Одесчины — какие могут быть последствия arrow

Морская вода попала в пресноводные лиманы Одесчины — какие могут быть последствия

29 ноября 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Морская вода попала в пресноводные лиманы Одесчины — какие могут быть последствия
Вид на Тузловские лиманы. Фото: Укринформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В результате шторма, который был 18 ноября, неподалеку от Одессы образовалась пропасть, из-за которой морская вода попала в Тузловские лиманы. После последней непогоды концентрация соли в водоеме увеличилась, ведь черноморские волны все чаще доставали в пресную воду.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса рассказал эколог Владислав Балинский.

Читайте также:

По его словам, частое попадание морской воды в пресную может негативно влиять на местную фауну, ведь рыбы и другие микроорганизмы приспосабливаются к определенной среде.

"Это был очень мощный ветер, поднявший уровень моря как раз в той части побережья. Произошло соединение и наполнение в какой-то степени этих лиманов", — сказал Балинский.

Однако он подчеркнул, что такие явления носят временный характер и морская вода в некоторой степени спасла лиманы от высыхания. Пока осталось водоему только "опресниться".

Напомним, розовые фламинго, прилетевшие в национальный парк "Тузловские лиманы" в прошлом месяце, окончательно решили поселиться здесь. Даже, несмотря на недавний шторм в Черном море и военные действия, птицы продолжают наслаждаться жизнью в национальном парке.

Также мы писали, что в Одесской области в ближайшее время планируется создать новый природный парк. Пока известно, что "Буджацкие степи" будут расположены в Болградском районе на площади 9,7 тысячи гектаров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме