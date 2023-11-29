Морская вода попала в пресноводные лиманы Одесчины — какие могут быть последствия

Вид на Тузловские лиманы. Фото: Укринформ

В результате шторма, который был 18 ноября, неподалеку от Одессы образовалась пропасть, из-за которой морская вода попала в Тузловские лиманы. После последней непогоды концентрация соли в водоеме увеличилась, ведь черноморские волны все чаще доставали в пресную воду.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса рассказал эколог Владислав Балинский.

Читайте также:

По его словам, частое попадание морской воды в пресную может негативно влиять на местную фауну, ведь рыбы и другие микроорганизмы приспосабливаются к определенной среде.

"Это был очень мощный ветер, поднявший уровень моря как раз в той части побережья. Произошло соединение и наполнение в какой-то степени этих лиманов", — сказал Балинский.

Однако он подчеркнул, что такие явления носят временный характер и морская вода в некоторой степени спасла лиманы от высыхания. Пока осталось водоему только "опресниться".

Напомним, розовые фламинго, прилетевшие в национальный парк "Тузловские лиманы" в прошлом месяце, окончательно решили поселиться здесь. Даже, несмотря на недавний шторм в Черном море и военные действия, птицы продолжают наслаждаться жизнью в национальном парке.

Также мы писали, что в Одесской области в ближайшее время планируется создать новый природный парк. Пока известно, что "Буджацкие степи" будут расположены в Болградском районе на площади 9,7 тысячи гектаров.