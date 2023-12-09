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На Тузловские лиманы на Одесчине прилетели галагазы — подробности

9 декабря 2023 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Тузловские лиманы на Одесчине прилетели галагазы — подробности
Галагазы на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В национальный природный парк "Тузловские лиманы", что на Одесщине, прилетели галагазы. Их численность сейчас насчитывает более 30 тысяч особей.

Об этом в своем Facebook рассказал эколог Иван Русев.

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Галагазы на Тузловских лиманах

Эколог рассказал, что лиманы Причерноморья населяются многочисленными утками, в частности галагазами, золами, чернями чубатыми, малыми чирянками и ледниками. Численность галагазов в парке сейчас превышает 30 тысяч особей только на двух лиманах — Шаганы и на южной части Алибея. Их количество зависит от доступности пищи. Галагазы питаются мелкими ракообразными, моллюсками, а зимой — вегетативными частями растений и водорослями. Гнезда галагазов часто находятся в норах.

"Галагаз часто бороздит мутные илистые побережья лиманов — вытягивает шею и поворачивает ее вправо-влево, пропуская через клюв весь ил. На внутренних водоемах добывает пищу на плаву, но в отличие от большинства уток, все равно не ныряет. Галагаз — доверчивая и эстетически привлекательная птица, настоящее пернатое украшение Тузловских лиманов", — рассказал Иван Русев.

Также эколог рассказал, что после последнего циклона, бурлившего в Одесской области, из нацпарка "Тузловские лиманы" в Болгарию улетели розовые фламинго.

Миграция птиц на Тузловских лиманах

Напомним в нацпарк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, прибывают перелетные птицы. Среди этого невероятного явления выделяются цапли, кулики, утки и мартины, активно ищущие пищу, готовясь к приходу холодов.

Мы рассказывали, что в Одесской области заметили птиц, которые будут мигрировать в теплые края. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" собрались стаи малых белых цапель, которые отправятся в Африку.

Добавим, что в результате шторма, который был 18 ноября, неподалеку от Одессы образовалась пропасть, из-за которой морская вода попала в Тузловские лиманы. После последней непогоды концентрация соли в водоеме увеличилась, ведь черноморские волны все чаще доставали в пресную воду.

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