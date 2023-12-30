У Тузлівських лиманах знайшли міну — як вона потрапила туди

Міна на Тузлівських лиманах. Фото: Нацпарк

Під час моніторингу узбережжя Чорного моря в межах національного природного парку "Тузлівські лимани" виявили міну. Інформацію про знахідку передали військовим.

Про це повідомили в Національному природному парку "Тузлівські лимани".

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"Сплячу" загрозу знайшли на піщаному пересипі, що входить у заповідну зону. Екологи припускають, що ймовірно, ця міна потрапила в заповідник після підриву греблі Каховської гідроелектростанції.

"Такого типу міни, як на фото, могли ймовірно з'явитися на пересипу у заповідній зоні й на інших ділянках піщаного пересипу нацпарку ще після підриву греблі Каховської ГЕС. Після потужних штормів їх викинуло далеко від узбережжя на піщаний пересип. Такі пристрої є зараз небезпекою і ще довго будуть смертельною загрозою для людей і диких тварин", — йдеться у повідомленні.

Інформацію про виявлення міни було передано військовим для подальших заходів з усунення небезпеки.

Нагадаємо, чергові циклони, що прийшли в Одеський регіон, виявилися сприятливими для національного парку "Тузлівські лимани". Чорне море прорвало косу і вода ринула в лимани.

Також ми писали, що до національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, прилетіли галагази. Їх чисельність зараз налічує понад 30 тисяч особин.