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В Тузловских лиманах нашли мину — как она попала туда

30 декабря 2023 11:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Тузловских лиманах нашли мину — как она попала туда
Мина на Тузловских лиманах. Фото: Нацпарк
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Во время мониторинга побережья Черного моря в пределах национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили мину. Информацию о находке передали военным.

Об этом сообщили в Национальном природном парке "Тузловские лиманы".

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"Спящую" угрозу нашли на песчаной пересыпи, входящей в заповедную зону. Экологи предполагают, что, вероятно, эта мина попала в заповедник после подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции.

"Такого типа мины, как на фото, могли вероятно появиться на пересыпи в заповедной зоне и на других участках песчаной пересыпи нацпарка еще после подрыва плотины Каховской ГЭС. После мощных штормов их выбросило далеко от побережья на песчаную пересыпь. Такие устройства сейчас опасны и еще долго будут смертельной угрозой для людей и диких животных", — говорится в сообщении.

Информация об обнаружении мины была передана военным для дальнейших мер по устранению опасности.

Напомним, очередные циклоны, пришедшие в Одесский регион, оказались благоприятными для национального парка "Тузловские лиманы". Черное море прорвало косу и вода хлынула в лиманы.

Также мы писали, что в национальный природный парк "Тузловские лиманы", что на Одесщине, прилетели галагазы. Их численность сейчас насчитывает более 30 тысяч особей.

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