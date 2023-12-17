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Чорне море подарувало Тузлівським лиманам нове життя — деталі

17 грудня 2023 17:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Чорне море подарувало Тузлівським лиманам нове життя — деталі
Чорне море прорвало косу. Фото: Національний парк "Тузлівські лимани"
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Чергові циклони, що прийшли в Одеський регіон, виявилися сприятливими для національного парку "Тузлівські лимани". Чорне море прорвало косу і вода ринула в лимани. 

Про це у своєму Facebook розповів еколог Іван Русєв

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"Пропускна спроможність прориву наразі складає близько 50 м³/с, а при сильних східних та південно-східних вітрах може збільшуватися. Тузлівські лимани отримали значний об'єм морської води, і наповнення їх триває", — написав еколог.

За його словами, щодня до Тузлівських лиманів напливає приблизно 5 мільйонів кубічних метрів морської води. Також еколог додав, що лимани зараз є місцем притулку для численних птахів.

Морська вода в Тузлівських лиманах. Фото: Національний парк "Тузлівські лимани"

Міграція птахів на Тузлівських лиманах

Нагадаємо до національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, прилетіли галагази. Їх чисельність зараз налічує понад 30 тисяч особин. 

Ми розповідали, що в Одеській області помітили птахів, які мігруватимуть до теплих країв. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зібралися зграї малих білих чапель, що вирушать до Африки.

Додамо, що унаслідок шторму, який був 18 листопада, неподалік Одеси утворилася прірва, через яку морська вода потрапила до Тузлівських лиманів. Після останньої негоди концентрація солі у водоймі збільшилася, адже чорноморські хвилі дедалі частіше діставали до прісної води.

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