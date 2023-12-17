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Черное море подарило Тузловским лиманам новую жизнь — подробности

17 декабря 2023 17:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Черное море подарило Тузловским лиманам новую жизнь — подробности
Черное море прорвало косу. Фото: Национальный парк "Тузловские лиманы"
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Очередные циклоны, обрушившиеся на Одесский регион, оказались благоприятными для национального парка "Тузловские лиманы". Черное море прорвало косу и вода хлынула в лиманы.

Об этом в своем Facebook рассказал эколог Иван Русев.

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"Пропускная способность прорыва составляет около 50 м³/с, а при сильных восточных и юго-восточных ветрах может увеличиваться. Тузловские лиманы получили значительный объем морской воды, и наполнение их продолжается", — написал эколог.

По его словам, ежедневно в Тузловские лиманы наплывает примерно 5 миллионов кубических метров морской воды. Также эколог добавил, что лиманы сейчас место приюта для многочисленных птиц.

Морская вода в Тузловских лиманах. Фото: Национальный парк "Тузловские лиманы"

Миграция птиц на Тузловских лиманах

Напомним в национальный природный парк "Тузловские лиманы", что на Одесчине, прилетели галагазы. Их численность сейчас насчитывает более 30 тысяч особей.

Мы рассказывали, что в Одесской области заметили птиц, которые будут мигрировать в теплые края. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" собрались стаи малых белых цапель, которые отправятся в Африку.

Добавим, что в результате шторма, который был 18 ноября, неподалеку от Одессы образовалась пропасть, из-за которой морская вода попала в Тузловские лиманы. После последней непогоды концентрация соли в водоеме увеличилась, ведь черноморские волны все чаще доставали в пресную воду.

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