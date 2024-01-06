На Одесчине в Тузловских лиманах зацвели краснокнижные цветы

Безвременник анкарский. Фото: Национальный парк "Тузловские лиманы"

На Тузловских лиманах, что в Одесской области, зафиксировали уникальное для этого периода года природное явление — цветение безвременника анкарского, растения, занесенного в Красную книгу Украины. Местные жители называют это растение брандушкой.

Об этом сообщили в Национальном природном парке "Тузловские лиманы".

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"Под Новый год, в Украинской Бессарабии, команда национального природного парка "Тузловские лиманы" впервые обнаружила удивительное природное явление для этого времени года — цветение безвременника анкарского, уникального растения из Красной книги Украины", — сообщили в нацпарке.

Там также отметили, что цветы зацвели в бассейне реки Когильник недалеко от Татарбунары. Это растение считается самым ранним эфемероидом среди первоцветов. Раньше в этих краях его регистрировали очень часто, но в феврале.

"Следует отметить, что из-за противозаконной распашки около 80% степных участков в НПП "Тузловские лиманы", это растение исчезло в нацпарке и мы планируем воспроизводить это невероятно красивое и удивительное растение во время войны на территории нацпарка", — говорится в сообщении.

Безвременник анкарский. Фото: Национальный парк "Тузловские лиманы"

Напомним, в Национальном парке "Тузловские лиманы" подвели итоги уходящего года. В 2023 году в заповедной зоне произошло расширение охранных территорий, также парк выиграл несколько судебных дел.

Также мы писали, что во время мониторинга побережья Черного моря в пределах национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили мину. Информацию о находке передали военным.