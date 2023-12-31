Узбережжя заповідника. Фото: Національний парк "Тузлівські лимани"

У Національному парку "Тузлівські лимани" підбили підсумки року, що минає. У 2023 у заповідній зоні відбулося розширення охоронених територій, також парк виграв декілька судових справ.

Про це повідомили у Національному парку "Тузлівські лимани".

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"2023 рік був відзначений численними труднощами для нашої країни та для всіх нас. Однак не дивлячись на ці виклики, колектив національного природного парку "Тузлівські лимани" працював наполегливо, виконуючи всі завдання, покладені на установи природно-заповідного фонду державою", — йдеться у повідомленні.

Серед найважливіших досягнень у 2023 році у нацпарку відзначили:

Розширення охоронених територій на Одеській області:

Отримано підтримку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України для розширення території національного природного парку "Тузлівські лимани".

Розроблено клопотання щодо створення національного природного парку "Буджацький Степ".

Розроблено клопотання з науковим обґрунтуванням ландшафтного заказника "Барабой".

Моніторинг та охорона китоподібних:

Здійснено моніторинг за китоподібними на території парку.

Екоосвіта:

Проведено ряд еколого-освітніх заходів з метою підвищення екологічних знань школярів та місцевого населення.

Боротьба з самозахопленням та знищенням прибережних смуг:

Служба охорони розпочала системну роботу з найбільш масовими правопорушеннями — самозахопленням та знищенням прибережно-захисних смуг Тузлівських лиманів.

Судові перемоги:

Отримано дві Постанови Верховного суду, завершивши дві важливі судові справи, пов'язані з захистом унікальних територій Рамсарських ВБУ від забудови та знищення.

Забудова прибережних смуг:

Постановою Верховного Суду України визнано протиправним рішення Татарбунарської районної ради про розширення меж села Приморське коштом земель національного природного парку "Тузлівські лимани".

Захист прибережно-захисних смуг:

Верховний суд залишив в силі постанову апеляційного суду про розірвання договору оренди земельної ділянки, що має статус прибережно-захисної смуги Чорного моря.

Нагадаємо, під час моніторингу узбережжя Чорного моря в межах національного природного парку "Тузлівські лимани" виявили міну. Інформацію про знахідку передали військовим.