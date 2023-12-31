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Итоги года на Тузловских лиманах – какие важнейшие достижения

31 декабря 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Итоги года на Тузловских лиманах – какие важнейшие достижения
Побережье заповедника. Фото: Национальный парк "Тузловские лиманы"
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Национальном парке "Тузловские лиманы" подвели итоги уходящего года. В 2023 году в заповедной зоне произошло расширение охраняемых территорий, также парк выиграл несколько судебных дел.

Об этом сообщили в Национальном парке "Тузловские лиманы".

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"2023 год был отмечен  многочисленными трудностями для нашей страны и для всех нас. Однако, несмотря на эти вызовы, коллектив национального природного парка "Тузловские лиманы" работал упорно, выполняя все задачи, возложенные на учреждения природно-заповедного фонда государством", — говорится в сообщении.

Среди важнейших достижений в 2023 году в нацпарке отметили:

Расширение охраняемых территорий в Одесской области:

  • Получена поддержка Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины для расширения территории национального природного парка "Тузловские лиманы".
  • Разработано ходатайство о создании национального природного парка "Буджакская Степь".
  • Разработано ходатайство с научным обоснованием ландшафтного заказника "Барабой".

Мониторинг и охрана китообразных:

  • Проведен мониторинг за китообразными на территории парка.

Эко образование:

  • Проведен ряд эколого-образовательных мероприятий с целью повышения экологических знаний школьников и местного населения.

Борьба с самозахватом и уничтожением прибрежных полос:

  • Служба охраны приступила к системной работе с наиболее массовыми правонарушениями — самозахватом и уничтожением прибрежно-защитных полос Тузловских лиманов.

Судебные победы:

  • Получены два Постановления Верховного суда, завершив два важных судебных дела, связанных с защитой уникальных территорий Рамсарских ВБУ от застройки и уничтожения.

Застройка прибрежных полос:

  • Постановлением Верховного Суда Украины признано противоправным решение Татарбунарского районного совета о расширении границ села Приморское на средства земель национального природного парка "Тузловские лиманы".

Защита прибрежно-защитных полос:

  • Верховный суд оставил в силе постановление апелляционного суда о расторжении договора аренды земельного участка, имеющего статус прибрежно-защитной полосы Черного моря.

Напомним, во время мониторинга побережья Черного моря в рамках национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили мину. Информацию о находке передали военным.

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