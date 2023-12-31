Итоги года на Тузловских лиманах – какие важнейшие достижения
В Национальном парке "Тузловские лиманы" подвели итоги уходящего года. В 2023 году в заповедной зоне произошло расширение охраняемых территорий, также парк выиграл несколько судебных дел.
Об этом сообщили в Национальном парке "Тузловские лиманы".
"2023 год был отмечен многочисленными трудностями для нашей страны и для всех нас. Однако, несмотря на эти вызовы, коллектив национального природного парка "Тузловские лиманы" работал упорно, выполняя все задачи, возложенные на учреждения природно-заповедного фонда государством", — говорится в сообщении.
Среди важнейших достижений в 2023 году в нацпарке отметили:
Расширение охраняемых территорий в Одесской области:
- Получена поддержка Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины для расширения территории национального природного парка "Тузловские лиманы".
- Разработано ходатайство о создании национального природного парка "Буджакская Степь".
- Разработано ходатайство с научным обоснованием ландшафтного заказника "Барабой".
Мониторинг и охрана китообразных:
- Проведен мониторинг за китообразными на территории парка.
Эко образование:
- Проведен ряд эколого-образовательных мероприятий с целью повышения экологических знаний школьников и местного населения.
Борьба с самозахватом и уничтожением прибрежных полос:
- Служба охраны приступила к системной работе с наиболее массовыми правонарушениями — самозахватом и уничтожением прибрежно-защитных полос Тузловских лиманов.
Судебные победы:
- Получены два Постановления Верховного суда, завершив два важных судебных дела, связанных с защитой уникальных территорий Рамсарских ВБУ от застройки и уничтожения.
Застройка прибрежных полос:
- Постановлением Верховного Суда Украины признано противоправным решение Татарбунарского районного совета о расширении границ села Приморское на средства земель национального природного парка "Тузловские лиманы".
Защита прибрежно-защитных полос:
- Верховный суд оставил в силе постановление апелляционного суда о расторжении договора аренды земельного участка, имеющего статус прибрежно-защитной полосы Черного моря.
Напомним, во время мониторинга побережья Черного моря в рамках национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили мину. Информацию о находке передали военным.
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