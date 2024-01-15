На зимівлю в Одеській області залишилися рідкісні птахи

Малі баклани. Фото: Іван Русєв

Цього річ на зимівлю в Одеській області залишилися червонокнижні птахи. Йдеться про малих бакланів, яких в Україні налічують всього три види.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

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За його словами, популяція цих птахів протягом останніх років зникає, а у 2021 році їх було занесено до Червоної книги України.

Що відомо про малих бакланів

В Україні вони гніздяться на Азово-Чорноморському узбережжі, переважно у дельтах Дунаю, Дністра, Дніпра та на Сиваші.

"Причини зміни чисельності і вразливості точно не встановлено. Але найбільш ймовірно, освоєння, осушення водно-болотних угідь, загибель у знаряддях риболовного промислу, відстріл на полюванні, зростання фактору непокою, аномально суворі окремі зими", — написав еколог.

Де зупинилися птахи

Наразі їхні колонії можна спостерігати на Тузлівських лиманах, на озерах Малий Сасик та Джантшейське. На водоймах птахи живляться на відкритих від льоду ділянках, переважно дрібною рибою.

Нагадаємо, дикі тварини шукають притулок після повені та шторму в Національному природному парку "Тузлівські лимани". Відомо, що шакали перебралися на піщаний пересип.

Також ми писали, що на Тузлівських лиманах, що на Одещині, зафіксували унікальне для цього періоду року природне явище — цвітінняпізньоцвіта анкарського, рослини, занесеної до Червоної книги України. Місцеві мешканці називають цю рослину брандушкою.