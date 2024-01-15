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На зимовку в Одесской области остались редкие птицы

15 января 2024 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На зимовку в Одесской области остались редкие птицы
Малые бакланы. Фото: Иван Русев
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В этом году на зимовку в Одесской области остались краснокнижные птицы. Речь идет о маленьких бакланах, которых в Украине насчитывают всего три вида.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

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По его словам, популяция этих птиц в течение последних лет исчезает, а в 2021 году они были занесены в Красную книгу Украины.

Что известно о малых бакланах

В Украине они гнездятся на Азово-Черноморском побережье, преимущественно в дельтах Дуная, Днестра, Днепра и на Сиваше.

"Причины изменения численности и уязвимости точно не установлены. Но наиболее вероятно освоение, осушение водно-болотных угодий, гибель в орудиях рыболовного промысла, отстрел на охоте, рост фактора беспокойства, аномально суровые отдельные зимы", — написал эколог.

Где остановились птицы

Пока их колонии можно наблюдать на Тузловских лиманах, на озерах Малый Сасык и Джантшейское. На водоемах птицы питаются на открытых ото льда участках, преимущественно мелкой рыбой.

Напомним, дикие животные ищут убежище после наводнения и шторма в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Известно, что шакалы перебрались на песчаную пересыпь.

Также мы писали, что на Тузловских лиманах, что в Одесской области, зафиксировали уникальное для этого периода года природное явление — цветение безвременника анкарского, растения, занесенного в Красную книгу Украины. Местные жители называют это растение брандушкой.

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