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Через негоду шакали на Одещині шукають новий притулок — де саме

13 січня 2024 17:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Через негоду шакали на Одещині шукають новий притулок — де саме
Шакал на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Дикі тварини шукають притулок після повені та шторму в Національному природному парку "Тузлівські лимани". Відомо, що шакали перебралися на піщаний пересип. 

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив еколог Іван Русєв.

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"Зараз дуже часто можна спостерігати шакалів, яких я люблю називати золотистими вовчиками, за межами звичних очеретяних притулків та лігв, які вони останніми роками формували на сухих узбережжях Тузлівських лиманів. І останніми днями вони частіше  гуртуються невеличкими зграйками на більш менш сухих ділянках величезного піщаного пересипу", — написав еколог. 

За його словами, повінь також вигнала багато мишоподібних гризунів, які звикли знаходити комфорт у висохлих очеретяних заростях. Зараз на них полюють не лише шакали, але і білі чаплі.

Що відомо про цей вид шакалів

Шакал звичайний або шакал азійський — вид родини псових, ряду хижих. Його наукова назва — Canis aureus. Що у перекладі означає "золотистий собака". Цей соціальний хижак всеїдний, споживає від плодів і комах до малих копитних.

Більше про Тузлівські лимани

Нагадаємо, на початку 2024 року рівень води у Тузлівських лиманах суттєво піднявся завдяки природним процесам та новим водотокам. Відомо, що протягом минулих місяців активно відновлювалася протока на піщаному пересипі, що призвело до значного збільшення обсягу морської води.

Також ми повідомляли, що після підняття рівня води в акваторії Тузлівських лиманів рожеві фламінго покинули територію національного парку. Останню їхню присутність було зафіксовано у Донецькій області.

Додамо, на Тузлівських лиманах, що на Одещині, зафіксували унікальне для цього періоду року природне явище — цвітіння пізньоцвіта анкарського, рослини, занесеної до Червоної книги України. Місцеві мешканці називають цю рослину брандушкою.

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