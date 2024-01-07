У Тузлівських лиманах різко піднявся рівень води — причини

Рівень води на Тузлівських лиманах на січень, цього року. Фото: Іван Русєв

На початку 2024 року рівень води у Тузлівських лиманах суттєво піднявся завдяки природним процесам та новим водотокам. Відомо, що протягом минулих місяців активно відновлювалася протока на піщаному пересипі, що призвело до значного збільшення обсягу морської води.

Про це у своєму Facebook розповів еколог Іван Русєв.

Читайте також:

"Гідрологічний стан Тузлівських лиманів на початку січня 2024 року порівняно з літом 2023 р., суттєво покращився завдяки тому, що в Тузлівські лимани протягом цього часу поступило близько 150 млн кубів води", — написав еколог.

Причин, через які в Тузлівських лиманах знову з’явилася вода є декілька.

Рівень води на Тузлівських лиманах на 24.12.2023. Фото: Іван Русєв

Рівень води на Тузлівських лиманах на 22.07.2023. Фото: Іван Русєв

Природний відновний процес

У третій декаді листопада 2023 року природним шляхом відновилася робота протоки на піщаному пересипу між Чорним морем та Джантшейським лиманом. Це призвело до щоденного прибуття близько 650 тисяч кубічних метрів морської води у Тузлівські лимани.

Формування нової протоки

8 грудня минулого року під час циклону над Чорним морем виникла нова протока на піщаному пересипі між Чорним морем та лиманом Бурнас. Це призвело до значного щоденного прибуття близько 5 мільйонів кубічних метрів морської води у Тузлівські лимани до початку 2024 року.

Підйом рівня води в річці Дунай

З третьої декади грудня 2023 року розпочався стрімкий підйом рівня води в річці Дунай. Це призвело до наповнення водосховища Сасик і подальшого поступання води в Тузлівські лимани через різні протоки. Щоденно цим каналом прибуває 100-150 тисяч кубічних метрів води в акваторію Національного природного парку "Тузлівські лимани".

Нагадаємо, на Тузлівських лиманах, що на Одещині, зафіксували унікальне для цього періоду року природне явище — цвітіння пізньоцвіта анкарського, рослини, занесеної до Червоної книги України. Місцеві мешканці називають цю рослину брандушкою.