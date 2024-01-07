В Тузловских лиманах резко поднялся уровень воды — причины

Уровень воды на Тузловских лиманах на январь этого года. Фото: Иван Русев

В начале 2024 г. уровень воды в Тузловских лиманах существенно поднялся благодаря естественным процессам и новым водотокам. Известно, что в течение прошлых месяцев активно восстанавливался пролив на песчаной пересыпи, что привело к значительному увеличению объема морской воды.

Об этом в своем Facebook рассказал эколог Иван Русев.

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"Гидрологическое состояние Тузловских лиманов в начале января 2024 года по сравнению с летом 2023 г. существенно улучшилось благодаря тому, что в Тузловские лиманы в течение этого времени поступило около 150 млн кубов воды", — написал эколог.

Причин, по которым в Тузловских лиманах снова появилась вода несколько.

Уровень воды на Тузловских лиманах 24.12.2023. Фото: Иван Русев

Уровень воды на Тузловских лиманах 22.07.2023. Фото: Иван Русев

Природный восстановительный процесс

В третьей декаде ноября 2023 года естественным путем возобновилась работа пролива на песчаной пересыпи между Черным морем и Джантшейским лиманом. Это привело к ежедневному прибытию около 650 тысяч кубических метров морской воды в Тузловские лиманы.

Формирование нового пролива

8 декабря прошлого года во время циклона над Черным морем возник новый пролив на песчаной пересыпи между Черным морем и лиманом Бурнас. Это привело к значительному ежедневному прибытию около 5 миллионов кубических метров морской воды в Тузловские лиманы к началу 2024 года.

Подъем уровня воды в реке Дунай

С третьей декады декабря 2023 г. начался стремительный подъем уровня воды в реке Дунай. Это привело к наполнению водохранилища Сасык и дальнейшему поступлению воды в Тузловские лиманы через разные проливы. Ежедневно по этому каналу прибывает 100-150 тысяч кубических метров воды в акваторию Национального природного парка "Тузловские лиманы".

Напомним, на Тузловских лиманах на Одесщине зафиксировали уникальное для этого периода года природное явление — цветение безвременника анкарского, растения, занесенного в Красную книгу Украины. Местные жители называют это растение брандушкой.