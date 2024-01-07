Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Тузловских лиманах резко поднялся уровень воды — причины arrow

В Тузловских лиманах резко поднялся уровень воды — причины

7 января 2024 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Тузловских лиманах резко поднялся уровень воды — причины
Уровень воды на Тузловских лиманах на январь этого года. Фото: Иван Русев
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В начале 2024 г. уровень воды в Тузловских лиманах существенно поднялся благодаря естественным процессам и новым водотокам. Известно, что в течение прошлых месяцев активно восстанавливался пролив на песчаной пересыпи, что привело к значительному увеличению объема морской воды.

Об этом в своем Facebook рассказал эколог Иван Русев.

Читайте также:

"Гидрологическое состояние Тузловских лиманов в начале января 2024 года по сравнению с летом 2023 г. существенно улучшилось благодаря тому, что в Тузловские лиманы в течение этого времени поступило около 150 млн кубов воды", — написал эколог.

Причин, по которым в Тузловских лиманах снова появилась вода несколько.

Уровень воды на Тузловских лиманах 24.12.2023. Фото: Иван Русев
Уровень воды на Тузловских лиманах 22.07.2023. Фото: Иван Русев

Природный восстановительный процесс

  • В третьей декаде ноября 2023 года естественным путем возобновилась работа пролива на песчаной пересыпи между Черным морем и Джантшейским лиманом. Это привело к ежедневному прибытию около 650 тысяч кубических метров морской воды в Тузловские лиманы.

Формирование нового пролива

  • 8 декабря прошлого года во время циклона над Черным морем возник новый пролив на песчаной пересыпи между Черным морем и лиманом Бурнас. Это привело к значительному ежедневному прибытию около 5 миллионов кубических метров морской воды в Тузловские лиманы к началу 2024 года.

Подъем уровня воды в реке Дунай

  • С третьей декады декабря 2023 г. начался стремительный подъем уровня воды в реке Дунай. Это привело к наполнению водохранилища Сасык и дальнейшему поступлению воды в Тузловские лиманы через разные проливы. Ежедневно по этому каналу прибывает 100-150 тысяч кубических метров воды в акваторию Национального природного парка "Тузловские лиманы".

Напомним, на Тузловских лиманах на Одесщине зафиксировали уникальное для этого периода года природное явление — цветение безвременника анкарского, растения, занесенного в Красную книгу Украины. Местные жители называют это растение брандушкой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме