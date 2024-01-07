В Тузловских лиманах резко поднялся уровень воды — причины
В начале 2024 г. уровень воды в Тузловских лиманах существенно поднялся благодаря естественным процессам и новым водотокам. Известно, что в течение прошлых месяцев активно восстанавливался пролив на песчаной пересыпи, что привело к значительному увеличению объема морской воды.
Об этом в своем Facebook рассказал эколог Иван Русев.
"Гидрологическое состояние Тузловских лиманов в начале января 2024 года по сравнению с летом 2023 г. существенно улучшилось благодаря тому, что в Тузловские лиманы в течение этого времени поступило около 150 млн кубов воды", — написал эколог.
Причин, по которым в Тузловских лиманах снова появилась вода несколько.
Природный восстановительный процесс
- В третьей декаде ноября 2023 года естественным путем возобновилась работа пролива на песчаной пересыпи между Черным морем и Джантшейским лиманом. Это привело к ежедневному прибытию около 650 тысяч кубических метров морской воды в Тузловские лиманы.
Формирование нового пролива
- 8 декабря прошлого года во время циклона над Черным морем возник новый пролив на песчаной пересыпи между Черным морем и лиманом Бурнас. Это привело к значительному ежедневному прибытию около 5 миллионов кубических метров морской воды в Тузловские лиманы к началу 2024 года.
Подъем уровня воды в реке Дунай
- С третьей декады декабря 2023 г. начался стремительный подъем уровня воды в реке Дунай. Это привело к наполнению водохранилища Сасык и дальнейшему поступлению воды в Тузловские лиманы через разные проливы. Ежедневно по этому каналу прибывает 100-150 тысяч кубических метров воды в акваторию Национального природного парка "Тузловские лиманы".
Напомним, на Тузловских лиманах на Одесщине зафиксировали уникальное для этого периода года природное явление — цветение безвременника анкарского, растения, занесенного в Красную книгу Украины. Местные жители называют это растение брандушкой.
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