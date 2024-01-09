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Рожеві фламінго покинули Тузлівські лимани — куди перелетіли птахи

9 січня 2024 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Рожеві фламінго покинули Тузлівські лимани — куди перелетіли птахи
Тузлівські лимани без птахів. Фото: Іван Русєв
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після підняття рівня води в акваторії Тузлівських лиманів рожеві фламінго покинули територію національного парку. Останню їхню присутність було зафіксовано у Донецькій області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв. 

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"Високий рівень води у лиманах і шторм остаточно змусив рожевих фламінго покинути Тузлівські лимани. За даними Українського товариства охорони птахів, вчора бачили групу фламінго аж у Донецькій області, що є дуже несподіваним", — написав Русєв. 

Зазначимо, що на Одещину фламінго прилетіли наприкінці жовтня минулого року. Це стало можливим через досить теплу осінь, коли у водоймі було достатньо риби для харчування. Тоді було відомо про понад тисячу птахів, які оселилися на лиманах.

Що ще відомо про Тузлівські лимани

Нагадаємо, на початку 2024 року рівень води у Тузлівських лиманах суттєво піднявся завдяки природним процесам та новим водотокам. Відомо, що протягом минулих місяців активно відновлювалася протока на піщаному пересипі, що призвело до значного збільшення обсягу морської води.

Також ми писали, що на Тузлівських лиманах, що на Одещині, зафіксували унікальне для цього періоду року природне явище — цвітіння пізньоцвіту анкарського, рослини, занесеної до Червоної книги України. Місцеві мешканці називають цю рослину брандушкою.

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