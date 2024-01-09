Розовые фламинго покинули Тузловские лиманы — куда перелетели птицы
После поднятия уровня воды в акватории Тузловских лиманов розовые фламинго покинули территорию национального парка. Последнее их присутствие было зафиксировано в Донецкой области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.
"Высокий уровень воды в лиманах и шторм окончательно заставил розовых фламинго покинуть Тузловские лиманы. По данным Украинского общества охраны птиц, вчера видели группу фламинго аж в Донецкой области, что очень неожиданно", — написал Русев.
Отметим, что в Одесскую область фламинго прилетели в конце октября прошлого года. Это стало возможным из-за достаточно теплой осени, когда в водоеме было достаточно рыбы для питания. Тогда было известно о более тысячи птиц, поселившихся на лиманах.
Что еще известно о Тузловских лиманах
Напомним, в начале 2024 года уровень воды в Тузловских лиманах существенно поднялся благодаря естественным процессам и новым водотокам. Известно, что в течение прошлых месяцев активно восстанавливался пролив на песчаной пересыпи, что привело к значительному увеличению объема морской воды.
Также мы писали, что на Тузловских лиманах, что в Одесской области, зафиксировали уникальное для этого периода года природное явление — цветение безвременника анкарского, растения, занесенного в Красную книгу Украины. Местные жители называют это растение брандушкой.
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