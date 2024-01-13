Из-за непогоды шакалы на Одесчине ищут новое убежище — где именно

Шакал на тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Дикие животные ищут убежище после наводнения и шторма в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Известно, что шакалы перебрались на песчаную пересыпь.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил эколог Иван Русев.

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"Сейчас очень часто можно наблюдать шакалов, которых я люблю называть золотистыми волками, за пределами привычных камышовых приютов и логов, которые они в последние годы формировали на сухих побережьях Тузловских лиманов. И в последние дни они чаще сплачиваются небольшими стайками на более или менее сухих участках", — написал эколог.

По его словам, наводнение также изгнало много мышевидных грызунов, привыкших находить комфорт в высохших камышовых зарослях. Сейчас на них охотятся не только шакалы, но и белые цапли.

Что известно об этом виде шакалов

Шакал обыкновенный или шакал азиатский — вид семьи псовых, ряда хищных. Его научное название — Canis aureus. Что в переводе означает "золотая собака". Этот социальный хищник всеяден, потребляет от плодов и насекомых до малых копытных.

Больше о Тузловских лиманах

Напомним, в начале 2024 г. уровень воды в Тузловских лиманах существенно поднялся благодаря естественным процессам и новым водотокам. Известно, что в течение прошлых месяцев активно восстанавливался пролив на песчаной пересыпи, что привело к значительному увеличению объема морской воды.

Также мы сообщали, что после поднятия уровня воды в акватории Тузловских лиманов розовые фламинго покинули территорию национального парка. Последнее их присутствие было зафиксировано в Донецкой области.

Добавим, на Тузловских лиманах, что в Одесской области, зафиксировали уникальное для этого периода года природное явление — цветение безвременника анкарского, растения, занесенного в Красную книгу Украины. Местные жители называют это растение брандушкой.