На Тузлівських лиманах помітили унікальну сову з обличчям у формі серця

Сова-сипуха. Фото: Іван Русєв

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" вперше за історію установи помітили сову-сипуху. Цей птах є найвідомішим представником совоподібних.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

Читайте також:

"Впізнаний вигляд цієї чудової сови надає її повністю біле обличчя серцеподібної форми. Її наукова назва — Tyto alba, що в перекладі означає Сова біла", — зазначив еколог.

Що відомо про сову-сипуху

Іван Русєв розповідає, що цей вид птаха — єдиний вид Сипухових, що зустрічається на теренах України. Цей птах є гніздовим на Закарпатті та в західній й центральній частині Лісостепу, а іноді зустрічається на півночі Одещини. Для полювання сова-сипуха потребує великих відкритих місцевостей: полів, боліт, пустошів, луків.

"Вона цілий рік залишається в своєму середовищі існування та майже нікуди не мігрує. Оселившись в одному місці, ці птахи дуже прив’язуються до нього та голосними криками відганяють будь-яких чужинців", — додав еколог.

За словами Івана Русєва, ці птахи дуже швидкі — вони можуть літати зі швидкістю до 30 км/год. Також сипухи мають неймовірно чуйний слух, завдяки своєму безшумному польоту вони часто непомітно підхоплюють свою здобич під час полювання.

Користь сови-сипухи

Еколог зазначає, що сипухи вважаються дуже корисними совами. Ці птахи контролюють популяцію гризунів у природі.

"Пара сипух за рік знищує приблизно 5 тисяч гризунів, тому ці птахи в деяких країнах навіть спеціально приваблюються фермерами на поля. Тому цих птахів потрібно оберігати", — додав Іван Русєв.

Інші події в нацпарку

Нагадаємо, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" з’явилися перші птахи, які повернулися з вирію. Екологи на луках помітили чотирьох чайок.

Також ми писали, що у нацпарку "Тузлівські лимани" помітили коноплянки або "конопельники", які кочують степовими ділянками та пустирями парку, шукаючи насіння диких трав.

Додамо, що коли нацпарк "Тузлівські лимани" ще був покритий снігом та льодом, над відкритими частинами водойм можна було бачити молодих і дорослих птахів-велетнів. Серед них був помічений і червонокнижний орлан-білохвіст.