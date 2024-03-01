На Тузловских лиманах заметили уникальную сову с лицом в форме сердца

Сова-сыпуха. Фото: Иван Русев

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" впервые за историю учреждения заметили сову-сыпуху. Эта птица является самым известным представителем совевидных.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

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"Узнанный вид этой замечательной совы придает ее полностью белое лицо сердцевидной формы. Ее научное название — Tyto alba, что в переводе означает Сова белая", — отметил эколог.

Что известно о сове-сыпухе

Иван Русев рассказывает, что этот вид птицы — единственный вид Сыпуховых, встречающийся на территории Украины. Эта птица является гнездовой в Закарпатье и в западной и центральной части Лесостепи, а иногда встречается на севере Одесской области. Для охоты сова-сыпуха требует больших открытых местностей: полей, болот, пустошей, лугов.

"Она круглый год остается в своей среде обитания и почти никуда не мигрирует. Поселившись в одном месте, эти птицы очень привязываются к нему и громкими криками отгоняют любых чужаков", — добавил эколог.

По словам Ивана Русева, эти птицы очень быстрые — они могут летать со скоростью до 30 км/ч. Также сипухи обладают невероятно чутким слухом, благодаря своему бесшумному полету они часто незаметно подхватывают свою добычу во время охоты.

Польза совы-сыпухи

Эколог отмечает, что сыпухи считаются очень полезными совами. Эти птицы контролируют популяцию грызунов в природе.

"Пара сыпух в год уничтожает примерно 5 тысяч грызунов, поэтому эти птицы в некоторых странах даже специально привлекаются фермерами на поля. Поэтому этих птиц нужно оберегать", — добавил Иван Русев.

Другие события в нацпарке

Напомним, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" появились первые птицы, вернувшиеся из теплых краев. Экологи на лугах заметили четырех чаек.

Также мы писали, что в нацпарке "Тузловские лиманы" заметили коноплянки или "конопельники", кочующие степными участками и пустырями парка в поисках семян диких трав.

Добавим, что когда нацпарк "Тузловские лиманы" еще был покрыт снегом и льдом, над открытыми частями водоемов можно было видеть молодых и взрослых птиц-великанов. Среди них был замечен и краснокнижный орлан-белохвост.