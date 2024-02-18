Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Тузлівські лимани з вирію повертаються птахи — які саме arrow

На Тузлівські лимани з вирію повертаються птахи — які саме

18 лютого 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Тузлівські лимани з вирію повертаються птахи — які саме
Чайка, що повернулась у нацпарк. Фото: Іван Русєв
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" з’явилися перші птахи, які повернулися з вирію. Екологи на луках помітили чотирьох чайок.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

"Офіційно визнаною назвою виду Vanellus vanellus українською мовою є чайка. Ця пташка є незмінним індикатором приходу весни, а спостереження за її поведінкою допомагає розуміти природні процеси та біоритми екосистеми", — написав науковець.

Який вигляд має чайка

Іван Русєв розповідає, що ці пташки відомі своїм характерним зовнішнім виглядом, зокрема довгим чубчиком на потилиці та контрастним біло-чорно-зеленим пір'ям. Їхній раціон складається з різноманітних безхребетних, які пташенята з батьками активно шукають у траві та на мілководдях. Навесні чайки також відзначаються активними шлюбними залицяннями.

"Це кулик — чайка. Гніздиться він на відкритих, порослих травою ділянках, сирих або тимчасово затоплених. Гніздо влаштовує на голій землі або в траві. У період шлюбних залицянь самці всіляко намагаються себе проявити, виконуючи у повітрі акробатичні трюки, видаючи специфічні крики й характерні звуки пір'ям крил", — додав еколог. 

Інші події в нацпарку

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" помітили коноплянки або "конопельники", які кочують степовими ділянками та пустирями парку, шукаючи насіння диких трав.

Також ми писали, що нещодавно, коли нацпарк "Тузлівські лимани" був покритий снігом та льодом, над відкритими частинами водойм можна було бачити молодих і дорослих птахів-велетнів. Серед них був помічений і червонокнижний орлан-білохвіст. 

Додамо, в період активної фази війни у Чорному морі було знищено близько 50 тисяч чорноморських китоподібних. Це надзвичайно важливі морські істоти, які відіграють ключову роль у балансі екосистеми.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
Пташка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі