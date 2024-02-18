На Тузлівські лимани з вирію повертаються птахи — які саме

Чайка, що повернулась у нацпарк. Фото: Іван Русєв

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" з’явилися перші птахи, які повернулися з вирію. Екологи на луках помітили чотирьох чайок.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

"Офіційно визнаною назвою виду Vanellus vanellus українською мовою є чайка. Ця пташка є незмінним індикатором приходу весни, а спостереження за її поведінкою допомагає розуміти природні процеси та біоритми екосистеми", — написав науковець.

Який вигляд має чайка

Іван Русєв розповідає, що ці пташки відомі своїм характерним зовнішнім виглядом, зокрема довгим чубчиком на потилиці та контрастним біло-чорно-зеленим пір'ям. Їхній раціон складається з різноманітних безхребетних, які пташенята з батьками активно шукають у траві та на мілководдях. Навесні чайки також відзначаються активними шлюбними залицяннями.

"Це кулик — чайка. Гніздиться він на відкритих, порослих травою ділянках, сирих або тимчасово затоплених. Гніздо влаштовує на голій землі або в траві. У період шлюбних залицянь самці всіляко намагаються себе проявити, виконуючи у повітрі акробатичні трюки, видаючи специфічні крики й характерні звуки пір'ям крил", — додав еколог.

Інші події в нацпарку

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" помітили коноплянки або "конопельники", які кочують степовими ділянками та пустирями парку, шукаючи насіння диких трав.

Також ми писали, що нещодавно, коли нацпарк "Тузлівські лимани" був покритий снігом та льодом, над відкритими частинами водойм можна було бачити молодих і дорослих птахів-велетнів. Серед них був помічений і червонокнижний орлан-білохвіст.

Додамо, в період активної фази війни у Чорному морі було знищено близько 50 тисяч чорноморських китоподібних. Це надзвичайно важливі морські істоти, які відіграють ключову роль у балансі екосистеми.