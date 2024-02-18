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На Тузловские лиманы из теплых краев возвращаются птицы — какие именно

18 февраля 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Тузловские лиманы из теплых краев возвращаются птицы — какие именно
Вернувшаяся в нацпарк чайка. Фото: Иван Русев
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" появились первые птицы, вернувшиеся из теплых краев. Экологи на лугах заметили четырех чаек.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

"Официально признанным названием вида Vanellus vanellus на украинском языке является чайка. Эта птичка является неизменным индикатором прихода весны, а наблюдение за ее поведением помогает понимать естественные процессы и биоритмы экосистемы", — написал ученый.

Как выглядит чайка

Иван Русев рассказывает, что эти птички известны своим характерным внешним видом, в частности длинной челкой на затылке и контрастными бело-черно-зелеными перьями. Их рацион состоит из разнообразных беспозвоночных, которые птенцы с родителями активно ищут в траве и на мелководьях. Весной чайки также отличаются активными брачными ухаживаниями.

"Это кулик - чайка. Гнездится он на открытых, поросших травой участках, сырых или временно затопленных. Гнездо устраивает на голой земле или в траве. В период брачных ухаживаний самцы всячески пытаются себя проявить, выполняя в воздухе акробатические трюки, издавая специфические крики и характерные звуки перьями крыльев", — добавил эколог.

Другие события в нацпарке

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" заметили коноплянки или "конопельки", кочующие степными участками и пустырями парка, ища семена диких трав.

Также мы писали, что недавно, когда нацпарк "Тузловские лиманы" был покрыт снегом и льдом, над открытыми частями водоемов можно было видеть молодых и взрослых птиц-великанов. Среди них был замечен и краснокнижный орлан-белохвост.

Добавим, в период активной фазы войны в Черном море было уничтожено около 50 тысяч черноморских китообразных. Это очень важные морские существа, играющие ключевую роль в балансе экосистемы.

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