В активну фазу війни у Чорному морі було знищено 50 тисяч китоподібних

Загиблий кит. Фото: Іван Русєв

В період активної фази війни у Чорному морі було знищено близько 50 тисяч чорноморських китоподібних. Це надзвичайно важливі морські істоти, які відіграють ключову роль у балансі екосистеми.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

"16.02.2022 року я бачив метушню кораблів неподалік від кордонів нашого нацпарку. Це орки тоді вже перекрили суднохідні траси, заміновували акваторію моря. Через місяць, як тільки чорноморський китоподібні почали мігрувати з глибин Чорного моря на мілководний шельф наших територіальних вод, з'явилися перші загиблі тварини на піщаному пересипу", — написав еколог.

Крім того, внаслідок воєнних дій природа заповідних територій України на Азово-Чорноморському узбережжі також постраждала. За словами Івана Русєва, за цей період було зруйновано сотні тисяч гектарів природних унікальних екосистем.

"Наразі біля національного парку спостерігаються кораблі, але це вже судна з українськими продовольчими товарами, які прямують за "зерновим маршрутом", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно, коли нацпарк "Тузлівські лимани" був покритий снігом та льодом, над відкритими частинами водойм можна було бачити молодих і дорослих птахів-велетнів. Серед них був помічений і червонокнижний орлан-білохвіст.

Також ми писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" помітили коноплянки або "конопельники", які кочують степовими ділянками та пустирями парку, шукаючи насіння диких трав.

Додамо, що після потужного зимового шторму Тузлівські лимани наповнилися морською водою та рибою. Внаслідок цього в акваторії національного парку зʼявилися зграї кучерявих пеліканів.