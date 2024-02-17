В активную фазу войны в Черном море было уничтожено 50 тысяч китообразных

Погибший кит. Фото: Иван Русев

В период активной фазы войны в Черном море было уничтожено около 50 тысяч черноморских китообразных. Это очень важные морские существа, играющие ключевую роль в балансе экосистемы.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

"16.02.2022 г. я видел суету кораблей неподалеку от границ нашего нацпарка. Это орки тогда уже перекрыли судоходные трассы, заминировали акваторию моря. Через месяц, как только черноморские китообразные начали мигрировать из глубин Черного моря на мелководный шельф наших территориальных вод, появились первые погибшие животные на песчаной пересыпи", — написал эколог.

Кроме того, в результате военных действий природа заповедных территорий Украины на Азово-Черноморском побережье также пострадала. По словам Ивана Русева, за этот период были разрушены сотни тысяч гектаров природных уникальных экосистем.

"В настоящее время возле национального парка наблюдаются корабли, но это уже суда с украинскими продовольственными товарами, следующими по "зерновому маршруту", — добавил он.

Напомним, недавно, когда нацпарк "Тузловские лиманы" был покрыт снегом и льдом, над открытыми частями водоемов можно было видеть молодых и взрослых птиц-великанов. Среди них был замечен и краснокнижный орлан-белохвост.

Также мы писали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" заметили коноплянки или "конопельники", кочующие степными участками и пустырями парка в поисках семян диких трав.

После мощного зимнего шторма Тузловские лиманы наполнились морской водой и рыбой. В результате на акватории национального парка появились стаи кудрявых пеликанов.