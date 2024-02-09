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У нацпарку "Тузлівські лимани" помітили птахів-велетнів

9 лютого 2024 20:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У нацпарку "Тузлівські лимани" помітили птахів-велетнів
Орлан-білохвіст. Фото: Іван Русєв
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Нещодавно, коли нацпарк "Тузлівські лимани" був покритий снігом та льодом, над відкритими частинами водойм можна було бачити молодих і дорослих птахів-велетнів. Серед них був помічений і червонокнижний орлан-білохвіст. 

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв

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Орлан-білохвіст — один з найбільших хижих птахів, що мешкають в Україні. Від орлів орлани відрізняються масивнішим дзьобом і неопереною нижньою частиною лап. Варто зазначити, що орлан-білохвіст занесений до Червоної книги України та Міжнародної спілки охорони природи, віднесений до категорії дуже вразливих.

"Цей вид постраждав не стільки від прямого переслідування, браконьєрства та розорення гнізд, скільки від занепокоєння в гніздовий час, від зведення лісів у заплавах річок та затопленні самих заплав при будівництві гребель, забрудненні озер і річок та збіднення їх рибних запасів. З початком війни ці велетні почали страждати й від війни", — написав еколог.

Птах є довгожителем — може тривалий час голодувати, не втрачаючи при цьому сил. Два з половиною метри розмаху крила дозволяють білохвосту без жодного помаху довго парити навіть у слабких висхідних повітряних потоках. Для цього птаха не існує нельотної погоди. Білохвіст однаково легко долає великі простори й за ясної, безвітряної погоди й за майже штормової завірюхи.

Також відомо, що хижак харчується різноманітним м’ясом: риб’ячим, пташиним та звірячим будь-якої свіжості. Зокрема може виловлювати на мілководдях велику рибу та рибу, що спливла вгору черевом. А восени та взимку слідкує за тисячними скупченням качок, вишукуючи ослаблених.

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" помітили коноплянки або "конопельники", які кочують степовими ділянками та пустирями парку, шукаючи насіння диких трав. 

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