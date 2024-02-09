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В нацпарке "Тузловские лиманы" заметили птиц-великанов

9 февраля 2024 20:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В нацпарке "Тузловские лиманы" заметили птиц-великанов
Орлан-белохвост. Фото: Иван Русев
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Недавно, когда нацпарк "Тузловские лиманы" был покрыт снегом и льдом, над открытыми частями водоемов можно было видеть молодых и взрослых великанов. Среди них был замечен и краснокнижный орлан-белохвост.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

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Как выглядят орланы

Орлан-белохвост — одна из самых больших хищных птиц, проживающих в Украине. От орлов орланы отличаются более массивным клювом и неоперенной нижней частью лап. Стоит отметить, что орлан-белохвост занесен в Красную книгу Украины и Международный союз охраны природы, отнесен к категории очень уязвимых.

"Этот вид пострадал не столько от прямого преследования, браконьерства и разорения гнезд, сколько от беспокойства в гнездовое время, от возведения лесов в поймах рек и затопления самих пойм при строительстве плотин, загрязнении озер и рек и обеднении их рыбных запасов. Великаны начали страдать и от войны", — написал эколог.

Птица является долгожителем — может длительно голодать, не теряя при этом сил. Два с половиной метра размаха крыла позволяют белохвосту без всякого взмаха долго парить даже в слабых восходящих воздушных потоках. Для этой птицы не существует нелетной погоды. Белохвост все равно легко преодолевает большие просторы и в ясную, безветренную погоду и в почти штормовую метель.

Также известно, что хищник питается разнообразным мясом: рыбьим, птичьим и животным любой свежести. В частности может вылавливать на мелководьях крупную рыбу и рыбу, всплывшую вверх брюхом. А осенью и зимой следит за тысячными скоплениями уток, выискивая ослабленных.

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" заметили коноплянки или "конопельки", кочующие степными участками и пустырями парка, ища семена диких трав.

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