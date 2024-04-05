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В Тузловских лиманах появились дикие пчелы — какую пользу несут

5 апреля 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Тузловских лиманах появились дикие пчелы — какую пользу несут
Дикая пчела в Нацпарке. Фото: Иван Русев
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В природном парке "Тузловские лиманы" обнаружены тысячи диких пчел, активно опыляющих степные растения и сельскохозяйственные культуры. Они помогают увеличить урожай в регионе и улучшить экологическую ситуацию.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

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Появление пчел

На прибрежной территории Нацпарка появились тысячи диких пчел, оказавшихся рыжими осмиями (Osmia rufa). Эти миролюбивые насекомые играют немаловажную роль в биосфере региона.

"Эти трудяги не только не жалят, но и помогают поддерживать биологический баланс в природном парке. Они являются ключевым опылителем не только диких растений, но и сельскохозяйственных культур", — пишет Иван Русев.

Роль пчел

Осмии не производят мед, но они активно опыляют растения, увеличивая урожай на сельскохозяйственных культурах. Эти насекомые одиночные, и каждая самка собственноручно строит свое гнездо в выройнице, обычно в мертвой древесине или трещинах каменных стен.

"Благодаря осмиям мы можем наблюдать не только за естественными процессами, но и за положительным влиянием на сельское хозяйство", — добавляет эксперт.

Несмотря на отсутствие меда, у диких пчел осмии есть многочисленные преимущества: они не жалят, устойчивы к болезням, легко размножаются и транспортируются. Эти насекомые являются важнейшим элементом экосистемы Тузловских лиманов, помогая сохранить биологическое разнообразие и поддержать естественный баланс в парке.

Другие события из животного мира Одесчины

Ранее мы писали, что на территорию Буджацких степей возвращают диких животных, которые когда-то жили в Европе. Так, выпуск куланов в природу Одесщины является частью программы по возрождению природы.

Также мы сообщали, что Национальный природный парк "Тузловские лиманы" заполонили розовые фламинго. Первые птицы разведчики появились несколько недель назад, а теперь в Нацпарке находится большая стая.

Добавим, что в Нацпарке в Одесской области уже несколько недель продолжается уникальное явление — миграция птиц. Среди них заметили и краснокнижных серых журавлей.

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