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В степи Одещини повертаються дикі тварини — хто саме

3 квітня 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В степи Одещини повертаються дикі тварини — хто саме
Кулани у степах Одеської області. Фото: Олександр Бронсков
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На територію Буджацьких степів наразі повертають диких тварин, які колись мешкали в Європі.  Так, випуск куланів у дику природу Одещини є частиною програми з відродження природи. 

Про це повідомила організація Rewilding Danube Delta на своїй сторінці у соцмережі.

Тварини у Буджацькому степу

Після окупації Біосферного заповідника "Асканія-Нова" та коси Бирючий острів немає інших територій для поповнення стада. Саме тому було прийнято рішення випустити куланів  у степ на Одещині. 

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"У рамках наших зусиль з відродження диких тварин ми відновлюємо цю територію, яка колись процвітала в європейських степах. Нещодавно ми випустили в дикий степ групу куланів, відзначивши чи не єдине дике стадо куланів у Європі" , — йдеться у повідомленні.

Кілька років тому в Буджацький степ повернулися великі травоїдні тварини: дикі кулани, лані європейські, бабаки степові, хом’яки звичайні. Їхня присутність має вирішальне значення для відновлення природи. Тварини покращують стан степової екосистеми та зменшують ризик лісових пожеж.

Безпека тварин

Спочатку всі тварини проходять акліматизацію на великій огородженій території, яка також служить розплідником для диких тварин. Так, наприклад, кулани успішно перенесли зимовий сезон як у вольєрі, так і на волі. Весь молодняк вижив, і стадо виглядає здоровим, спокійним і задоволеним, коли пасеться на свіжій весняній траві.

"У вольєрі також процвітають європейські лані. Частину стада плануємо цього року випустити на волю. Деякі ослиці та лані, здається, вагітні, тому життя в степу продовжує процвітати", — зазначено у повідомленні .

Тваринний світ Одещини

Нагадаємо, що Національний природний парк "Тузлівські лимани" заполонили рожеві фламінго. Перші птахи-розвідники з'явилися декілька тижнів тому, а тепер у Нацпарку перебуває велика зграя. 

Також ми писали, що у Нацпарку на Одещині вже декілька тижнів триває унікальне явище — міграція птахів. Серед них помітили й червонокнижних сірих журавлів.

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